Mittelangeln : Spielplätze für 22.000 Euro renoviert

„Investitionen in Spielplätze sind Investitionen in die Zukunft“, begründete Mittelangelns Bürgermeisterin Britta Lang die Runderneuerung der gemeindlichen Spielplätze. In allen Ortsteilen werden ein Dutzend Spielplätze von der Gemeinde gepflegt und unterhalten. Diese Orte unterliegen strengen Sicherheitsvorgaben, die jährlich überprüft werden müssen. Oberstes Ziel ist die Unversehrtheit der Kinder. Nach ihrem Amtsantritt hatte die Bürgermeisterin eine Überprüfung aller Spielplätze angeordnet, dazu hatte die SPD-Fraktion den Zustand des Kinderspielplatz „Rügenweg“ massiv kritisiert.

Die Bestandsaufnahme ergab einen erheblichen Investitionsbedarf. Spielgeräte waren zu ersetzen, Einfriedungen zu erneuern. Viel Arbeit für die Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde. Wie ein kindgerechter Spielplatz ausschauen soll, dass hatten Kita-Kinder und Regenbogen-Schüler im vergangenen Jahr erarbeitet und der Gemeinde ihre Wünsche mitgeteilt. „Wo es möglich war, sind die Wünsche der Kinder umgesetzt worden“, berichtete Lang bei der Wiedereinweihung des Spielplatzes „Rügenweg“. 22 000 Euro hat die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren in die Renovierung der Spielplätze investiert. Am „Rügenweg“ zeigten die Kinder, wie toll sie diese Investitionen finden.