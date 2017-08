Überfall im Ochsenweg : Spielhalle in Handewitt: Maskierter Mann bedroht Angestellte mit Schusswaffe

Handewitt | Ein schwarz maskierter Mann hat am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr eine Spielhalle im Ochsenweg in Handewitt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er die 42-Jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld, das ihm ausgehändigt und in eine Tüte gepackt wurde. Danach flüchtete er zu Fuß Richtung Jarplund.

Der Beschreibung nach ist der Täter 1.80 Meter groß, schlank und spicht akzentfreies Deutsch. Er trägt eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Die Angestellte wurde laut Polizei bei dem Überfall nicht verletzt. Bereits am vergangenen Donnerstag (17.8.) wurde eine Spielhalle in der Flensburger Innenstadt überfallen. Die Täterbeschreibung sei auffällig ähnlich. In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 7 und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0.

