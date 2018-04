Steinbergkirche : Spender machen Projekte möglich

Ulrich Elhlers wurde als Vorsitzender des Fördervereins Scheersberg wiedergewählt.

von Ursel Köhler

04. April 2018, 13:15 Uhr

„Toll“ sagte Ulrich Ehlers, Vorsitzender des „Fördervereins Scheersberg“, und meinte die Förderung von Projekten auf dem Scheersberg, die dank einer Vielzahl von Spenden im vergangenen Jahr möglich war. 36 Spenden in unterschiedlicher Höhe waren eingegangen und ermöglichten Projekte wie digitale Fotografie, die Unterstützung der Deutsch-Skandinavischen Musikwoche und der baltischen Musiker, die Inklusions-Werkstatt mit Behinderten und Nichtbehinderten, eine Mal-Zeit, ein Erstwähler- und ein Computer-Seminar. Insgesamt hatte eine Summe von 6415 Euro zur Verfügung gestanden. Besonders freute Ehlers, dass die baltischen Musiker in diesem Jahr mit 4380 Euro unterstützt werden, 2017 waren es noch 1855 Euro. Dies, so Ehlers, zeige das große Renommee der jungen Musiker „bei unseren Spendern“.

Derzeit zählt der seit 21 Jahren bestehende Verein 130 Mitglieder, wobei es erklärtes Ziel ist, weitere zu gewinnen und noch mehr Projekte zu fördern. Der Scheersberg sei bei den Sponsoren längst zu einem festen Begriff geworden, freute sich Ehlers und dankte allen, die sich als Mitglieder und Sponsoren zu „unserem Berg“ bekennen.

Während der Versammlung verdeutlichten die Fördervereins-Mitglieder, was sie konkret mit dem Scheersberg verbindet. Dabei lobten sie den Elan des Vereins, der ungebrochen sei und mit dazu beitrage, dass man Menschen Freiräume zur Entwicklung geben könne.

So sah es auch Scheersberg-Direktor Karsten Biermann, der dem Vorstand als geschäftsführendes Mitglied angehört. Geld sei, wie er sagte, die eine Sache, der von den Mitgliedern weitergegebene Erfahrungsschatz die andere. Beides zusammen „tut uns gut“.

Nachdem Christel Richter die Finanzen des Vereins offengelegt, von einer insgesamt erfreulichen Situation gesprochen hatte und der Vorstand entlastet worden war, stimmten die Mitglieder einer Neuordnung der Beitragsstaffelung zu. Die besagt, dass ab diesem Jahr ein Mitgliedsbeitrag von 30 Euro fällig ist. Für freiwillige Spenden allerdings gibt es nach oben keine Grenzen.

Bevor gewählt wurde, verabschiedete Ulrich Ehlers den Steinbergkirchener Bürgermeister Gernot Müller aus dem Vorstand, dem er für die Gemeinde drei Jahre lang angehört hatte. Da Müller bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt, machte er schon jetzt Platz für seinen Nachfolger.

Als Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Ulrich Ehlers (Sterup) in seinem Amt, das er bereits seit sechs Jahren innehat. Seine Stellvertreterin bleibt Renate Olizeg aus Westerholm, Schatzmeisterin bleibt Christel Richter aus Glücksburg. Zu den Beisitzern Maria Zachow-Ortmann aus Markerup, Malek Hassani (Vertreter des Jugendbeirates) aus Satrup und Erich Petersen aus Flensburg gesellte sich neu Gerd Aloe aus Gelting.