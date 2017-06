Spendenparlament hilft zwölf Einrichtungen mit 16 270 Euro

vergrößern 1 von 2 Foto: sven geissler 1 von 2

Das Spendenparlament Flensburg und Umgebung unterstützt zwölf gemeinnützige Einrichtungen mit 16 270 Euro. Das Jugendzentrum AAK kann nun Spielgeräte für den Außenbereich anschaffen. Den Sportpiraten fehlte Geld für ein Medienprojekt am Schlachthof. Die Straßensozialarbeit in der Norderstraße wird unterstützt für das Essensangebot „Straßenstube“. Dem Haus der Familie wird ein Sommerausflug mit Kindern psychisch kranker Eltern ermöglicht. Die Tafel Sörup kann nun Gefriertruhe und Ausgabetisch anschaffen. Der Frauenmantel im Klostergang braucht für Hausbesuche psychisch kranker Frauen ein Pedelec. Die Lebenshilfe (Osterallee) muss Spielgeräte im Außenbereich ersetzen. Der Kindergarten Adelby 1 braucht Geld im Preesterbarg für neue Spielgeräte und in Timmersiek für eine große Sandkiste. Der Verein „Villekula“ im Quakenweg ermöglicht Kindern aus sozial schwachen Familien, ihre Freizeit in einem Gartenprojekt zu verbringen. Dafür werden Materialien benötigt. Dem Sozialdienst katholischer Frauen in der Dr. Todsen-Straße ist es jetzt möglich, Spiel- und Bewegungsmaterialien anzuschaffen. Insgesamt hat das Spendenparlament seit Gründung 1998 gemeinnützige Einrichtungen mit 327 240 Euro unterstützt. Um weiter so helfen zu können, ist es dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen.



Nähere Auskünfte bei Marquard Petersen, Telefon 0461-33475 oder per Mail unter info@spendenparlament-flensburg.de

IBAN: DE18 2175 0000 0000 0017 0233 00





von Carlo Jolly

erstellt am 23.Jun.2017 | 11:34 Uhr