Jerrishoe : Spektakuläre Manöver und wilde Verfolgungsjagden

Jerrishoe | Seinen 46. Internationalen Modellflugtag veranstaltet der Modellflug-Club Tarp am Sonntag auf seinem Fluggelände bei Jerrishoe/ Tarp. Der Club erwartet rund 200 Piloten aus ganz Deutschland und Skandinavien mit zirka 300 Modellflugzeugen. Es wird wieder eine Vielzahl von Modellen mit Düsenantrieb zu sehen sein, die die Flugzeuge auf Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h beschleunigen. Präsentiert werden außerdem Modellflugzeuge mit Pulso-Strahltriebwerken.

Das Vorprogramm läuft bereits von 10 bis 12 Uhr. Von 13.30 bis 18 Uhr wird in einer Non-Stop-Show ein Querschnitt der Möglichkeiten im Modellflug gezeigt. Ob es Juxmodelle, wie der fliegende Rasenmäher, Großmodelle mit einer Spannweite von mehr als sechs Metern, Hubschrauber die in 30 Zentimetern Höhe über dem Boden im Rückenflug schweben, oder Hochgeschwindigkeitsmodelle mit über 400 km/h sind, alles wird im Fluge vorgeführt. Weiter wird gezeigt, wie leistungsfähig heutzutage Flugzeuge mit Elektroantrieb sein können.

Es werden auch Großmodell-Kunstflugzeuge mit 3,50 Metern Spannweite zu sehen sein und spektakuläre Flugfiguren sowie Segelflugzeuge mit mehr als sechs Metern Spannweite.

Außerdem wird es die spannende Fuchsjagd geben, bei der eine Vielzahl von Flugmodellen versucht, die Papierschlangen, die an einem Modellflugzeug befestigt sind, abzufliegen. Zudem ist ein Ballonstechen vorgesehen, bei dem die Piloten Ballons treffen müssen, die an in den Boden gesteckten Stangen befestigt sind.

Für Interessierte, die gerne in den Modellflug einsteigen möchten, und diejenigen, die lieber fliegen statt selber zu bauen, besteht die Möglichkeit auf einem Basar gebrauchte Modellflugzeuge und Zubehör zu erwerben.

Bereits morgen kann das freie Training besucht werden, der Eintritt beträgt 3 Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro. Am Sonntag beträgt der Eintritt 6 Euro (Kinder 3 Euro). Die Anfahrtswege sind ausgeschildert und gebührenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung. Weitere Informationen auf www.mfc-tarp.de.



erstellt am 18.Aug.2017 | 13:00 Uhr