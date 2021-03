Flensburg : SPD fordert Geld vom Land für Sprachförderung in der Kita

Die SPD-Ratsfraktion sorgt sich, dass Kinder mit geringen Deutschkenntnissen nach dem Corona-Lockdown weiter benachteiligt werden.

Flensburg | Kinder mit geringen Deutschkenntnissen oder anderem sprachlichen Förderbedarf haben bis zum vergangenen Jahr im Kindergarten Sprachförderung in Kleingruppen erhalten. Im Zuge des neuen Kita-Gesetztes ist diese Förderung weggefallen und soll nun in den Kita-Alltag integriert werden. Weggefallen sei damit auch der finanzielle Zuschuss des Landes in H...

