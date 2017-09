Eggebek : Sozialverband stärkt Dorfgemeinschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Rth 1 von 1

Eggebek | 70 Jahre alt und außerordentlich lebendig präsentierte sich der Ortsverband Eggebek des Sozialverbands Deutschland (SoVD) auf seiner Jubiläumsveranstaltung im Gasthof Thomsen in Eggebek. Mehr als 100 Mitglieder waren gekommen und dokumentierten den starken Zusammenhalt und das gute Miteinander im Verband.

Die Vorsitzende des Ortsverbandes, Hilde Jessen, erinnerte in ihrer Begrüßung an die Anfänge des Ortsvereins: Zusammen mit 20 weiteren Interessierten gründete Max Eggert am 14. August 1947 den Ortsverband in Eggebek, um in der schwierigen Nachkriegszeit den Mitbürgern Vorort als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und Hilfestellung zu gewähren. Später führte dann lange Jahre Hannelore Huwald den Ortsverband, der sich zu einer lebendigen Gemeinschaft mit rund 300 Mitgliedern, schwerpunktmäßig aus den Gemeinden Eggebek und Langstedt entwickelte.

Hilde Jessen lobte den guten Zusammenhalt innerhalb des Verbandes, der sich insbesondere bei der regen Teilnahme an den organisierten geselligen Veranstaltungen zeige. Die Theaterfahrt, das Grillfest sowie die Fahrradtour und die sommerliche Tagesfahrt erfreuten sich großer Beliebtheit. Damit trage der Ortsverband zur Lebendigkeit der dörflichen Gemeinschaft bei. „Dies ist nur möglich durch die sehr engagierte Arbeit sämtlicher Vorstandsmitglieder, da die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen sehr arbeitsintensiv sind“, lobte Hilde Jessen ihre Vorstandsmannschaft.



Eggebek ist beispielhaft

In seinem Grußwort ging der Landesvorsitzende Wolfgang Schneider auf die Aufgabenstellung des Sozialverbandes Deutschland ein. In 15 Beratungsstellen im Lande erfolgt eine rechtliche Beratung der Mitglieder zu Rentenfragen, Sozialleistungen oder Ansprüchen im Gesundheitswesen. Dafür stehen Fachjuristen als eigene Mitarbeiter zur Verfügung, die die Mitglieder auch in Widerspruchs- und Klageverfahren betreuen. Als zweites wichtiges Standbein bezeichnete er das starke soziale Miteinander in den 350 Ortsverbänden, das beispielhaft auch vom Eggebeker Ortsverband praktiziert werde.



Feier mit buntem Programm

Amtsvorsteher Jacob Bundtzen und Eggebeks Bürgermeister Willy Toft lobten ebenfalls die geselligen Aktivitäten des Verbandes, der mit über 300 Mitgliedern nach dem Sportverein mitglieder-stärkste Institution in der Gemeinde ist.

Der Festausschuss, angeführt vom stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Huwald, hatte ein sehr abwechslungsreiches Programm für den Abend zusammengestellt. So sorgte Sonja Nissen mit ihrem Sketch über die Entwicklung des Telefonierens für große Heiterkeit. „Früher hatten wir von der Post ein grünes Telefon mit Wählscheibe, Hörer und Gabel, das in den Haushalten immer im Flur auf der Kommode stand. Fragen Sie heute mal eine Zwölfjährige mit Smartphone auf der Straße, was eine Wählscheibe oder ein Telefonhörer ist, so ernten Sie nur Achselzucken und ein fragendes Gesicht als Antwort“, beschrieb Nissen die Veränderungen hin zum Mobil-Telefon der heutigen Zeit.

Der Zauberer Raupini, Sönke Reichenberg-Lehmann aus Wanderup, ließ nicht nur Bälle und Tücher verschwinden, sondern zauberte in seinem Programm aus frischen Zutaten in Sekundenschnelle einen Napfkuchen aus seiner Zauberkuchenform. Des Weiteren gab es eine Tombola, so dass kein Gast mit leeren Händen den festlichen Abend verlassen musste.