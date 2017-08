Hürup : Sozialstation soll wachsen

vergrößern 1 von 1 Foto: sup 1 von 1

Auf der jährlichen Mitgliederversammlung der Sozialstation im Amt Hürup konnte der erste Vorsitzende, Volker Schümann, den Vertretern der sieben Kommunalgemeinden und der drei Kirchengemeinden im Amtsgebiet fast „nur Gutes“ berichten. Die Sozialstation sei nicht nur finanziell sehr gut aufgestellt, ließ er die Mitglieder wissen, und die engagierte und gute Arbeit der rund 130 Mitarbeiter werde im Amtsgebiet anerkannt und sehr geschätzt.

Allerdings sei der vielfach beklagte Fachkräftemangel auch an Hürup nicht spurlos vorübergegangen. Es gingen bei Stellenausschreibungen weniger Bewerbungen ein, und den Pflegedienste könnten nicht immer alle Wünsche erfüllt werden. „Aber das ist im Augenblick ein Klagen auf hohem Niveau“, versicherte Schümann. Die Strategie des Vorstands sei die Schaffung eines guten Betriebsklimas und die Zahlung von angemessenen Gehältern. Die ausgezeichnete Atmosphäre zwischen Stationsleitung und Vorstand sorge für eine fruchtbare Zusammenarbeit und zukunftsweisende Entscheidungen. Dafür gebühre Maren Matthiesen als Leiterin der Sozialstation besonderes Lob.

Die jüngste Errungenschaft des Vereins ist ein Elektroauto, das den Fuhrpark der Sozialstation im Sinne des Klimaschutzes bereichern soll. „Es ist ein Anfang“, hieß es übereinstimmend.

„Tagestreff läuft rund“

Nach einem Jahr „Tagestreff“ in der „Mühle der Begegnungen“ in Großsolt zog Maren Matthiesen in ihrem Bericht ein positives Fazit: „Wir fühlen uns wohl.“ Nach einigen Nachbesserungen am Gebäude sei „alles rund“ geworden, und aufgrund der hohen Nachfrage denke man sogar über eine Erweiterung des Angebotes nach, zum Beispiel sei eine Platzerhöhung von zwölf auf 15 im Gespräch. Auch die Lichthöfe in Hürup und Husby seien voll ausgelastet, und angesichts des demografischen Wandels und der Zunahme von Demenzerkrankungen sind die Hausgemeinschaften von großer Bedeutung im Amt, um betroffenen Menschen den Verbleib in ihrem Umfeld zu ermöglichen.

Zusätzliche Leitungsebene

Die Jahresrechnung für 2016 sowie der Wirtschaftsplan 2017, ausgearbeitet von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wurden gebilligt. „Wir sind ein kerngesundes Unternehmen“, sagte Schümann zufrieden. Er bedankte sich bei Maren Matthiesen und ihrem gesamten Mitarbeiter-Team für die Arbeit.

Die stetig wachsenden Tätigkeitsfelder der Sozialstation hätten kurzfristig Veränderungen in der inneren Struktur des Vereins und der Geschäftsführung unumgänglich gemacht, erklärte Schümann. So ist geplant, eine zweite Leitungsebene zu schaffen und die verschiedenen Geschäftsbereiche in der betriebswirtschaftlichen Bewertung zu trennen. Den Satzungsänderungen stimmten die Mitglieder zu.

Medizinisches Zentrum

In Bezug auf das neue Pflegestärkungsgesetz bietet die Sozialstation Beratung bei der Beantragung eines Pflegegrades von Patienten an. Der Unterschied zu den „Pflegestufen“ der Vorjahre liegt in der nun ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. „Es werden nicht nur die körperlichen Defizite bewertet, sondern es werden auch kognitive und psychische Belastungen sowie gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen mit berücksichtigt“, erläuterte Maren Matthiesen.

Für eine weitere, innovative Zukunftsidee, ein „Medizinisches Versorgungszentrum“ im Amt Hürup, habe sich die Sozialstation wieder einmal „dankenswerterweise den Hut aufgesetzt“, informierte Husbys Bürgermeister Burkhard Gerling die Vereinsmitglieder. Diese Initiative könnte ein geeignetes Mittel sein, die hausärztliche Versorgung der Bürger in den Amtsgemeinden auch künftig zuverlässig zu gewährleisten. Zurzeit werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie geprüft.