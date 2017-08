Schafflund : Sonnenblumen statt Brache – ein Paradies für Bienen

vergrößern 1 von 1 Foto: Böwadt 1 von 1

Schafflund | Es summt und brummt auf über 2000 Quadratmetern – und das mitten im Ortskern von Schafflund. Ein Meer von Sonnenblumen ragt in die Höhe, und darunter wachsen Luzerne, Bockshornklee und Kamille – ein wahrer Tummelplatz für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Nachdem der alte Sparmarkt und das Wohnhaus abgerissen wurden, sah das planierte Grundstück trist aus. Die Idee aus den Reihen des Bürgervereins, dort eine schnell wachsende Blumensaat einzubringen, wurde von den Grundstückseigentümern sofort in die Tat umgesetzt. „Eigentlich ist es so einfach, Plätze zu finden, damit die Insekten etwas zu futtern haben“, freut sich Anne-Dörte Hessenberger, Vorsitzende der Abteilung Dorfverschönerung. „Wenn sich andere nun angeregt fühlen, Ähnliches zu tun, hat die Natur gewonnen.“