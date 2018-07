Flensburger Strände : Sommer, Sonne, Sonnenschein – kaum Quallen

Bis Freitag bleibt das Wetter weiterhin sommerlich stabil und sonnig bei bis zu 25 Grad.

von Lukas Erbrich

18. Juli 2018, 18:39 Uhr

Nach dem die Lufttemperaturen am Dienstag in Holnis die 30-Grad-Marke geknackt hatten, meldete die DLRG-Station am Mttwoch „nur“ 24 Grad. Das Wasser erreichte angenehme 20 Grad, genauso wie in Solitüde und Sandwig. Für mehr Erfrischung sorgten die Wassertemperaturen an dem Strand von Wassersleben mit 18 Grad und am Ostseebad mit 17 Grad. Die höchste Lufttemperatur misste die DLRG gestern in Sandwig mit 28 Grad. Nicht verändert hat sich die Lufttemperatur von 27 Grad am Ostseebad. Kühler war die Luft in Solitüde mit 24 Grad. In Wassersleben kam das Thermometer auf 26 Grad. Weiterhin bleiben Quallen eine Seltenheit an Flensburgs Stränden. Feuerquallen treten nur sehr vereinzelt auf. Bis Freitag bleibt das Wetter weiterhin sommerlich stabil und sonnig bei bis zu 25 Grad.