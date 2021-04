Gemeindevertretung : Sörup stimmt für neue Amtsverwaltung in Mittelangeln

Nach den Vorstellungen von Amtsvorsteher Matz Matzen soll der Neubau aber nicht am alten Standort in Satrup entstehen.

Sörup | Überraschend eindeutig haben Sörups Gemeindevertreter für einen Neubau des Amtshauses in der Nachbargemeinde Mittelangeln gestimmt. Die Gemeinde Mittelangeln als Eigentümer des Gebäudes und das Amt als Pächter diskutieren bereits seit über zwei Jahren über bauliche Veränderungen in der Amtsverwaltung. Der Grund: Das Gebäude in Satrup ist zu klein, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.