Rap- und Hip-Hop-Szene : So will es der gebürtige Flensburger Rapper „Syriani“ bis ganz oben schaffen

Syriani, bürgerlich Dani Laios, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Flensburg. Nun will er als Rapper durchstarten.

Flensburg | 500-Euro-Scheine fliegen, der Roulette-Teller dreht sich, Muhammad Ali zwingt seinen Boxgegner mit einem Hieb in die Knie. Dazwischen rappt Syriani vor weißem Hintergrund mit zwei Kumpels, zupft sich am Hemd und an den Goldketten. Er ist selbstüberzeugt, er will es nach oben schaffen, er hat den Rückhalt seiner Jungs – in Textzeilen wie „Das Leben ist...

