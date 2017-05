Volksbad Flensburg : Ska, Dancehall und Reggae mit kritischen Tönen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das „Berlin Boom Orchestra“ ist eine neunköpfige Kapelle, die seit mittlerweile zehn Jahren ihren Mix aus Ska, Dancehall und tanzbarer Reggae-Musik präsentiert, die niemals vergisst kritisch zu hinterfragen. So werden Themen wie deutscher Nationalismus, Revisionismus, Religionskritik und Antisemitismus aufgegriffen und textlich verarbeitet. Des weiteren engagieren sich die Musiker für die Kampagne „Make some Noise – Sexism and Homophobia out of my music“ und beweisen damit, dass Reggaemusik nicht nur Spaß machen, sondern auch jederzeit politisch sein kann. Das „Berlin Boom Orchestra“ spielt am kommenden Freitag (26. Mai) im Volksbad in Flensburg, Einlass ist ab 20 Uhr; Eintritt im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

von Joachim Pohl

erstellt am 25.Mai.2017 | 12:02 Uhr