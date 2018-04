Folk Baltica in Flensburg : Sizilien trifft auf Irland: Europa klingt an der Förde

Jodel-Schwerpunkt, Frankreich-Besuch, Konzert-Unikat und wilder Tanz-Abend

von Joachim Pohl

30. April 2018, 10:17 Uhr

Wenn eine Österreicherin, eine Dänin und eine Sizilianerin in der Marien-Kirche gemeinsam jodeln – dann ist Folk-Baltica. In diesem, dem 13. Jahr des Festivals, hatte das Programm eine deutlich alpine Note. Schließlich lautete das Motto in diesem Jahr „Berge und Meer“.

Das hielt Emeline und Guillaume Idier nicht davon ab, zum wiederholten Mal aus dem zentralfranzösischen Orléans zum Festival hoch im Norden anzureisen. „Wir mögen skandinavische Musik, und wir mögen Deutschland“, sagt Guillaume Idier im Hof des Schifffahrtsmuseum gestern nach der Matinee mit dem Duo „Ramsch und Rosen.“ Mit dem Festivalticket können sie alle Konzerte besuchen, waren im Charlottenhof und Klanxbüll und in der Schlosskirche von Gråsten. Als Harald Haugaard zufällig vorbei kommt, bedanken sie sich beim künstlerischen Leiter für „das schöne Festival“ in diesem Jahr.

Haugaard wirkt etwas übernächtigt nach einer Woche Festival – und einer schweißtreibenden Performance der dänischen Folk-Band „Habadekuk“ in der Nacht zuvor im Schifffahrtsmuseum. Die acht Musiker verwandelten das Foyer von der ersten Sekunde in einen schwingenden, brodelnden, stampfenden Tanzsaal. Die acht Musiker – darunter drei Bläser und ein Drummer – spielen alles, was Beat und Rhythmus hat; das Konzert ist der totale Kontrast zu der Vorstellung einer musikalischen Elf unmittelbar davor in St. Marien.

Da wurde das Publikum in der voll besetzten Marienkirche Zeuge eines historischen Konzertes. Das Sharing Heritage Love Tree Ensemble wird in dieser Zusammensetzung öffentlich vermutlich nie wieder spielen. Es ist eine Supergroup des europäischen Folk mit elf Musikern aus zehn Ländern, ermöglicht im Jahr des europäischen Kulturerbes durch einen Zuschuss der Bundesbeauftragten für Kultur.

Und so wird dieses Konzert-Unikat zu einem musikalischen Streifzug durch Europa – von Irland (Brian Finegan) bis in den Balkan (Natasa Mirkovic), von Schweden (Mattias Peréz) bis Sizilien (Etta Scollo). Die Österreicherin Julia Lacherstorfer, Artist in Residence in diesem Jahr, brachte den anderen das Jodeln bei, Albin Paulus trug etwas Obertongesang bei, Etta Scollo brachte südländisches Feuer in die nordische Kirche, und zwischendurch spielte das Ensemble Instrumentalpassagen zum Niederknien und zum Steinerweichen – eine Besucherin besorgte sich in der Pause sicherheitshalber ein Taschentuch. Am 14. Mai wird das Konzert auf Deutschlandfunk Kultur gesendet.