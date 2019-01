Sterup : Sitzung mit Tradition

Bei der alljährlichen Allmanns-Sitzung in Sterup wurden drei neue neue Ritter ernannt. Bürgermeisterin Sandra Hansen musste wie immer das Feld räumen.

von shz.de

02. Januar 2019, 16:59 Uhr

Kurz vor Jahresschluss treffen sich Sterups Männer seit 1802 zur Allmanns-Sitzung. Der Ursprung für „Allmanns“ geht auf die Nutzung der „Maien“ – den Sumpf-, Schilf- und Moorgebieten in der Gemeinde – zurück. Sie wurden der Allgemeinheit gegen Zahlung einer Pachtgebühr zur Verfügung gestellt. Dieses Geld wird bei der Allmanns-Sitzung verzehrt. Dann regiert der „Schleef“ – ein großer, hölzerner Löffel, der seit 2000 von Oberritter Udo Hansen geschwungen wird, um zusätzliches Geld für den feuchtfröhlichen Sitzungsverlauf einzukassieren.

Auch diesmal um Mitternacht schlug Hansen entsprechend der Satzung diejenigen Steruper über 18 Jahren, die erstmals dabei waren, zu Rittern.

Kurz zuvor hatte der Oberritter von Bürgermeisterin Sandra Hansen – seiner Ehefrau – das Sitzungs-Regiment übernommen. Mit den Worten „Ich muss jetzt gehen“, hatte sie die Kiste geöffnet, besagten „Schleef“ herausgeholt und ihn an ihren mann, den Oberritter, übergeben.

In der vorangegangenen Gemeindevertretersitzung, die nur 30 Minuten dauerte, gab Bürgermeisterin Hansen bekannt, dass es am 13. März in Sterup eine Informationsveranstaltung über die Breitband-Versorgung geben wird. Der neue Entwurf des Landesentwicklungsplans beinhaltet eine Aktualisierung der Wohnbau-Kontingente und den Hinweis darauf, dass für Sterup ein „Fracking“ ausgeschlossen werde. In diesem Monat wird der Amts-Schulausschuss zwei Tage lang die Schulstandorte unter die Lupe nehmen, um deren Ist-Zustand zu dokumentieren.

Als eine gute Idee bewerteten die Gemeindevertreter den Vorschlag der Bürgermeisterin, in einen Dialog mit den Gewerbetreibenden zu treten. Eine erstes Treffen, so der Beschluss, soll im Frühjahr stattfinden.

Laut Hansen wird es demnächst zusammen mit den Gebührenbescheiden ein Anschreiben geben – mit der dringenden Bitte, Hecken zurück zu schneiden, um für größere Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

Während der Einwohnerfragestunde merkte ein Bürger an, dass mit der neuen Gemeindevertretung und deren Bürgermeisterin ein anderer Wind durch die Gemeinde wehe. Gleichzeitig bat er darum, die kommunalen Ziele zu erläutern. Dem kam Sandra Hansen nach, wies darauf hin, dass das Baugebiet Breeland überplant werde. Angestrebt werde zudem für Sterup die Anerkennung als „Bioenergie-Dorf“. Für dieses Projekt wird eine Lenkungsgruppe ins Leben gerufen.