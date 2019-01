Großsolt : Singkreis sucht Verstärkung

Das breite Liederrepertoire und der A-cappella-Gesang des Großsolter Singkreises kommt bei den Zuhörern stets an. Nun sucht der gemischte Chor Verstärkung.

von shz.de

02. Januar 2019, 17:00 Uhr

Der Singkreis Großsolt unter der Leitung von Bernd Kelling gab in jüngster Vergangenheit wieder einige beeindruckende Konzerte. Das letzte Konzert des Jahres fand in der Adventszeit in der gut besuchten Großsolter Kirche statt. Begleitet wurde der Chor einfühlsam instrumental von Nicola Fahnert an der neuen „Reinalt-Alt-Orgel“. Der gemischte Chor freut sich über die Begleitung durch das klangvolle Instrument in der Kirche. Der A-cappella-Gesang und das breite Liederrepertoire des gemischten Chors kommt bei den Zuhörern stets an. Der Singkreis Großsolt wirbt um Männer und Frauen, die sich in der ungezwungenen Chorgemeinschaft des Singkreises wohlfühlen dürfen. Wer interessiert ist, darf unverbindlich zu den Übungsabenden kommen, die jeweils am Montag um 20 Uhr im Großsolter Gemeindehaus beginnen.