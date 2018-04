Mittelangeln : Sind die Bienen noch zu retten?

Bei einem Diskussionsabend gingen Experten der Frage nach, wie sich das Insektensterben aufhalten lässt.

von ami

26. April 2018, 12:15 Uhr

Mittelangeln | „Glyphosat und andere gefährliche Stoffe“, lautete das Thema zu einem Vortrags- und Diskussionsabend, zu dem der SSW nach Satrup eingeladen hatte. Dabei sollte unter anderem der Frage nachgegangen werden, was gegen das Insektensterben getan werden kann. Auf einem Podium saßen Vertreter der Landwirtschaft, der Imker, der Umweltschützer und als Experte Dr. Karsten Osmers, ehemaliger Pflanzenschutzbeauftragter der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Er stellte klar, dass trotz der Einführung einer Bienenschutzverordnung von einem Bienensterben gesprochen werde könne. Nicht, weil die Bienen direkt durch Pflanzenschutzmittel dezimiert würden, sondern weil durch deren Einsatz die Lebensgrundlage der Bienen und vieler anderer Insekten immer geringer werde. Die Insektenvielfalt sei in den vergangenen 100 Jahren um 400 auf 3250 Arten zurückgegangen.

„Müssen alle Straßenböschungen im Herbst bis auf die Erde geschlägelt werden?“, fragte Hartmut Mügge, Vorsitzender des Naturschutzvereins Mittelangeln und selbst Landwirt, in die Runde. Neben den Landwirten hätten deshalb auch viele Gemeinden und der Landesbetrieb Straßenbau Anteil an der Misere. Der Einsatz der Insektizide und damit die Vernichtung der Wiesenkräuter in den vergangenen Jahrzehnten habe die Politik zu verantworten. Sie solle Landwirte belohnen, die die Natur schützen, und diejenigen bestrafen, die Natur zerstören.

Schleswigs Kreisbauernverbandsvorsitzender Klaus Peter Dau bemerkte, dass auf vielen Höfen gut ausgebildete junge Landwirte tätig seien, die alleine aus Kostengründen daran interessiert seien, den Einsatz von Herbiziden so weit wie möglich zu minimieren. Moderne Technik und Pflanzenschutzberater unterstützten die Landwirte überdies beim Zurückfahren der eingesetzten Mittel.

Dau erhielt Unterstützung aus den Reihen der Besucher. „Landwirtschaft muss Geld verdienen“, lautete ein Argument. Dies gelte nicht für Gartenbesitzer und Gemeinden. Naturschützer Manfred Koch aus Satrup stellte die Frage, ob immer alle Flächen gemäht werden müssten?

Zum Schluss fragte Mügge die Besucher, ob sie bereit seien, 50 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel auszugeben. Wenn die Mehrheit dazu bereit sei, dann könne die Landwirtschaft auf den Einsatz Herbiziden verzichten.