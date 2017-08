Flensburger beim Supercup : Simon Glöde singt Nationalhymnen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Bože pravde, ti što spase, od propasti do sad nas, cuj i od sad naše glase, i od sad nam budi spas. (Gott der Gerechtigkeit, der du uns gerettet hast vor dem Untergang bis jetzt, hör auch von nun an unsere Stimmen und sei von nun an unsere Rettung.) Diese und weitere Zeilen musste der Flensburger Musiker Simon Glöde jetzt singen. Nicht für sein neues Album, das in zwei Wochen erscheint, sondern für einen außergewöhnlichen Auftritt, den er jetzt hatte. Über die Agentur Sofa Concerts waren die Organisatoren des Supercups (Deutscher Basketball Bund) an ihn herangetreten. Sie boten ihm an, die deutsche und die serbische Nationalhymne vor dem Länderspiel der beiden Mannschaften zu singen – am Sonntag vor 3300 Zuschauern in der edeloptics Arena. Obwohl ziemlich verwundert darüber, dass er gefragt wurde, überlegte er nur kurz und sagte dann zu.

Den Text der serbischen Hymne hat Simon sich per Hilfe von YouTube-Videos beigebracht. Vorher hatte er einen Serben angesprochen, der meinte, dass sich seine Aussprache gut anhöre. Vor Ort gab es keine Noten, sondern nur ein Ipad zum Ablesen des Textes und Playback-Musik. „Du machst das schon“, wurde ihm gesagt. „Ich habe immer Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren. Und dann vor 3000 Leuten die deutsche und die serbische Hymne zu singen, ist schon was Besonderes.“ Ein persönliches Lob wurde ihm nach dem Auftritt von einem serbischen Trainer ins Ohr geflüstert. Eine Beziehung zu Serbien hat er nicht, mit Basketball hat Simon auch nicht viel zu tun. „Aber ein solches Event live zu sehen, war schon sehr spannend“, sagte Glöde nach seinem gelungenem Auftritt.

Jetzt freut sich der in Hamburg lebende Künstler auf das Debütalbum „Ø“ seiner Band Gløde. Wer ihn live sehen möchte, kann dies am 28. Oktober im Volksbad tun. Vielleicht performt er dann ja nochmal auf Serbisch.

von Peter Kaulbach

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:19 Uhr