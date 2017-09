Lindewitt : Sillerup hat wieder einen Kaufmannsladen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

Der Kaufmannsladen in Sillerup ist wiederbelebt – nach sieben Jahren Leerstand. Bereits 2015 hatte die Betreiberin Levke Arndt in der damals ebenfalls leerstehenden Bäckerei „De lütte Höker“ übernommen. Nun wagt sie den Schritt und erweitert ihr Angebot im wesentlich größeren Kaufmannsladen.

Die 27-jährige gelernte Tischlerin hatte ursprünglich in dem Laden in der Bäckerei nur ausgeholfen, ihn aber nach einem Existenzgründerlehrgang übernommen. „Ich habe unheimlich gern den täglichen direkten Kontakt zu meinen Kunden“, sagt sie. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sehr viel Zuspruch von ihrer Stammkundschaft aus dem Dorf erhalten. Das ermutigte sie nun, in den größeren Laden umzuziehen.

Dabei hat sie ihr Angebot erweitert. Neben ihrer eigenen Ware zur Grundversorgung vom Brot bis zur Konserve bieten außerdem viele heimische Produzenten in dem Laden ihre Erzeugnisse an. Dazu gehören die Produkte eines Hofladens, Stickereien der Firma Stick und Punch aus Lindewitt, hausgemachte Marmeladen, Imkerhonig, naturbelassene Tiernahrung und selbst gefertigte Glückwunschkarten. Eine großzügige Sitzecke für einen Schnack bei Kaffee und frisch belegten Brötchen runden das Angebot ab. Ein Bücherschapp bietet zudem die Möglichkeit, Buch gegen Buch zu tauschen.

Kundin Erika Pöhlmann ist sehr froh, weiterhin viele Dinge des täglichen Bedarfs im Dorf einkaufen zu können. „Das soll man ja auch unterstützen“, sagt sie. Für das Dorf bedeute das eine erfreuliche Wiederbelebung der Versorgung. Das sei in einer strukturschwachen Umgebung nicht selbstverständlich.