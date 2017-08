Munkbrarup : Sie tanzten gemeinsam durchs Leben

vergrößern 1 von 1 Foto: Van de Loo 1 von 1

Munkbrarup | Im August 1945 wurde der fast 17-jährige Heinz Ringenbach aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen. In seine Heimat, das ostpreußische Allenstein, wo der die Schule besucht und eine kaufmännische Lehre begonnen hatte, konnte er nicht zurück. Mit 16 war er als Flakhelfer eingezogen und später zum Panzerfaustschützen ausgebildet worden. Ein älterer Kamerad im Gefangenenlager schickte ihn dann zu sich nach Hause, auf einen Bauernhof in Steinberg. Dort traf er auf die 15-jährige Marie Luise Beckmann, die als „Binnendeern“ gerade das zweite Jahr ihrer hauswirtschaftlichen Lehre absolvierte. Sie stammt aus Munkbrarup und war später in Glücksburg „in Stellung“. Ringenbach arbeitete zunächst in der Landwirtschaft und wurde 1991 Milchkontrolleur. Von 1965 bis zum Renteneintritt 1992 war er schließlich bei der Stadtsparkasse Flensburg tätig.

Am 22. August 1952 heirateten beide und begehen heute das Fest der Eisernen Hochzeit. 1955 zogen sie in das noch heute von ihnen bewohnte Haus in Munkbrarup, das mit viel Eigenleistung errichtet wurde. Dort kamen auch drei Töchter zur Welt. Die Jubilarin war als Hausfrau und Mutter voll ausgelastet. Zu ihren Hobbys zählten Handarbeit und der Garten. Ringenbach gehörte der Freiwilligen Feuerwehr Munkbarup an und stand zwölf Jahre an ihrer Spitze. Weiterhin war er 56 Jahre lang aktiver Sänger in der Liedertafel Eintracht Munkbrarup, bis sie 2014 wegen Nachwuchsmangels aufgelöst wurde.

Gemeinsam verbrachte das Paar viele Jahre seinen Urlaub beim Bergwandern in Österreich. Bei Festen waren beide bekannt dafür, dass sie keinen Tanz ausließen. Heute sind sie altersbedingt in ihrer Beweglichkeit zwar ein wenig eingeschränkt, führen aber gleichwohl noch selbst ihren Haushalt. Nur im Garten brauchen sie etwas Unterstützung.

Nach einem Gottesdienst in der Munkbraruper Kirche wird heute anschließend mit der Familie, zu der mittlerweile auch acht Enkel und elf Urenkel gehören, sowie mit Nachbarn und Freunden gefeiert.