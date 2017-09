Flensburger Gastkommentar : Sie kamen als Fremde und gingen als Freunde

vergrößern 1 von 2 Foto: Staudt 1 von 2

von Simone Lange

erstellt am 09.Sep.2017 | 15:42 Uhr

Wenn ich heute zurückschaue auf die 100 Tage Flüchtlingshilfe am Flensburger Bahnhof, dann sehe ich eine Stadtgesellschaft, die gezeigt hat, was man erreichen kann, wenn alle mit anpacken! Die Haltung der Menschen aus Flensburg und der Region war vorbildhaft, und als Oberbürgermeisterin bin ich jeden Tag zutiefst dankbar für den Einsatz, den die Menschen gezeigt haben.

Ich denke noch oft daran, dass viele fleißige Helferinnen am ersten Tag eigenhändig schnell mal eben den Bahnhof gefeudelt haben, bevor die nächsten Geflüchteten eintrafen. Ich denke an eine Bäckerei, die über Wochen jeden Tag Brot gespendet hat, damit die Menschen versorgt werden können. Ich erinnere mich an unsere SG Flensburg-Handewitt, die auf meine Nachfrage, ob sie etwas Wasser spenden könnten, fragten, ob fünf Tonnen ausreichen würden. Dann lieferten sie sechs! Oder an einen Herren, der jeden Tag Obst vorbeibrachte. Ich sehe die junge Mutter, die auf der Flucht Vierlinge geboren hatte, die kaum etwas auf dem Leib hatten, an einen 17-jährigen Syrer, der mit seinem anderthalbjährigen Bruder allein auf der Flucht bei uns eine neue Heimat fand. Und ich denke an eine 104-jährige Afghanin, die unbedingt zu ihrer Familie nach Schweden weiterreisen wollte. Heute ist sie 106 Jahre alt, lebt in Schweden und wir wissen heute, dass sie dort, für uns unfassbar, eine Abschiebeaufforderung erhalten hat. Überhaupt haben wir vieles Unfassbare gesehen und erlebt und vieles hat sich in Bildern bei uns eingebrannt.

Hunderte halfen 100 Tage lang, rund um die Uhr! Müdigkeit und Erschöpfung wurden durch Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit ersetzt. Hunderte Menschen kamen täglich zum Helfen, zum Spenden oder auch nur, um Zuspruch zu geben. Bei so vielen Helferinnen und Helfern gibt es auch mal Streit, aber alle machten weiter, weil es ein gemeinsames Ziel gab, den Geflüchteten zu helfen.

Geblieben ist viel Wertvolles, viel Notwendiges und viel Ansporn! Da ist die Erkenntnis, dass mitmenschliches Handeln nicht viel mehr braucht, als die Bereitschaft zum Mitmachen! Ich habe erlebt, wie eine solidarische Gesellschaft funktionieren kann, nämlich miteinander und füreinander statt nebeneinander und allein.

Da sind die vielen Netzwerke und Freundschaften, die bis heute bestehen. Man kann beinah sagen, die Helferinnen und Helfer kamen als Fremde und gingen als Freunde.

Und da sind die vielen Aufgaben, vor denen wir heute stehen. Integration ist eine jahrzehntelange Anstrengung, aber wir Flensburger waren bereits vor Jahren die erste Stadt mit Integrationskonzept, wir wissen, wie es geht!

Ich selbst war auch eine Helferin am Bahnhof, heute bin ich Oberbürgermeisterin dieser großartigen Stadt. Gerade gestern war ich in Krynica/Polen eingeladen. Ich war eingeladen worden, um zu berichten, wie wir es 2015 in Flensburg geschafft haben. Das macht mich stolz und ich bin dankbar, dass Flensburg 2015 diese Haltung gezeigt und bis heute bewahrt hat, denn Menschlichkeit zu zeigen, braucht nicht mehr, als die Bereitschaft dazu!

Die Autorin, Simone Lange, war im September 2015 eine der Organisatorinnen der Hilfe am Flensburger Bahnhof. Seit Januar 2017 ist sie Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg.