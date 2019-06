Mein Laufmoment : sh:z-Leserstaffel erfolgreich beim Staffelmarathon

Mit einer Spitzenzeit von 3 Stunden und 26 Minuten lief das Team über die Ziellinie.

23. Juni 2019, 15:55 Uhr

Flensburg | Beim „Flensburg liebt Dich“-Marathon war an diesem Wochenende die ganze Stadt auf den Beinen. Unter den Läufern war auch die Leserstaffel des sh:z. Die Teilnehmer hatten ihren Platz im Team bei dem Fotowettbewerb „Mein Laufmoment“ gewonnen.

Hohe Motivation

Hoch motiviert sind die sieben Sportler am Sonntag an den Start gegangen. Am Sonnabend hatte das Team sich noch gemeinsam bei der Carbo-Party in der VR Bank gestärkt. Mit Erfolg: Beim Lauf am Sonntag konnte so jeder beim Staffelmarathon sein Bestes geben.

Am Ende stand eine Zeit von 3:26:53 auf der Uhr beim gemeinschaftlichen Einlaufen ins Ziel. Damit belegte die Leserstaffel Platz 16 - bei insgesamt 145 Staffeln.