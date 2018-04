Mittelangeln : Senioren wollen günstigen Wohnraum

Der Seniorenbeirat Mittelangeln hat Kommunalpolitiker zur Diskussion eingeladen. Auch das Thema Gesundheitsversorgung beschäftigt die ältere Generation.

von ami

21. April 2018, 12:29 Uhr

Mittelangeln | Mit Veranstaltungen machen die Senioren in Mittelangeln vor der Kommunalwahl auf ihre Situation aufmerksam und formulieren Forderungen an die Politik. Nachdem die Kreis-Senioren bereits in Sörup ihre Position deutlich gemacht haben, war es am Seniorenbeirat Mittelangeln im Rahmen einer Podiumsdiskussion der Kommunalpolitik „auf den Zahn“ zu fühlen. Vertreter der Freien Wähler, des SSW, der FDP, der CDU und SPD stellten sich den Fragen der Senioren, die zum Leidwesen der Veranstalter nur spärlich gekommen waren.

Das Thema bezahlbarer Wohnraum beherrscht auf allen Veranstaltungen die Diskussion mit Senioren und zeigt die Angst vieler älterer Menschen, ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen zu können, oder keine bezahlbare Wohnung zu finden und deshalb in der Obdachlosigkeit zu landen. Seniorenbeiratsvorsitzender Harald Krabbenhöft forderte die Kommunalpolitiker auf, dieses Thema in der kommenden Legislaturperiode aufzunehmen und nicht nur Baugebiete für Einfamilienhäuser in Mittelangeln auszuweisen, sondern auch in den Baugebieten größere Wohneinheiten zuzulassen, um dort kleinere, bezahlbare Wohnungen zu errichten.



Gemeinden haben es selbst in der Hand





Die Frage kam allerdings gleich hinterher, welcher Investor bereit sei, derartige Wohnungen, die nur geringe Rendite einbringe, zu bauen. Hans-Werner Meinken vom Seniorenbeirat schlug vor, auf genossenschaftlicher Basis zu bauen. Bernd Karde (CDU) erinnerte daran, dass die Kommunalpolitik in Mittelangeln die Thematik durchaus erkannt habe und in dem Neubau zwischen Meiereistraße und Lindenkate auch kleine Wohneinheiten entstanden seien. Claus-Peter Jacobsen (FDP) beklagte das Fehlen von öffentlichem Wohnbauprogramm, während Hermann Paulsen (SSW) anmerkte, dass die Erstellung von Wohnraum nicht Aufgabe der Gemeinde sei. Dem widersprach Krabbenhöft mit dem Hinwies, dass die Gemeinde über die Bauleitplanung durchaus Einfluss nehmen könne.

Braucht Mittelangeln ein ärztliches Versorgungszentrum, war eines der weiteren Themen. Wolfgang Schwennsen (SPD) sieht die Thematik in Mittelangeln nicht als problematisch, da in einer Gesprächsrunde mit der Politik die Ärzte zugesagt hätten, dass die vorhandenen Ärzte im Ort verbleiben und für einen nahtlosen Übergang auf einen Nachfolger sorgen würden. Michael Heilmann von den Freien Wählern sieht ein ärztliches Versorgungszentrum als erstrebenswert an. In den entstehenden Versorgungszentren in Nachbargemeinden sah er keine Konkurrenz für die Satruper Ärzte.

Das Fehlen von Fachärzten monierte Bernd Karde (CDU) und kritisierte, dass ein internistischer Hausarzt im Ort nicht als Internist für Kassenpatienten tätig werden dürfe. Die Kassenärztliche Vereinigung ist für Karde nicht flexibel genug, um den ländlichen Bereich ausreichend mit Ärzten zu versorgen. Einen Runden Tisch, an dem neben Ärzten auch die anderen im Ort ansässigen Vertreter der Heilberufe Platz nehmen sollten, forderte Markus von Holsten (CDU). Dort sollte gemeinsam ein Zukunftskonzept für Mittelangeln beraten werden.