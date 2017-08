FSJ Politik : Seite an Seite mit der Rathaus-Chefin

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: Bartels 1 von 2

Das Abi in der Tasche – und was jetzt? Eine beliebte Möglichkeit zur Selbstfindung bei jungen Leuten ist das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Den Freiwilligendienst gibt es nicht nur im Sozialen, auch im Bereich Kultur oder Ökologie. Flensburg bietet jetzt landesweit die erste FSJ-Stelle im Bereich Politik an – auf Leitungsebene in einer Kommunalverwaltung.

Dass ein Flensburger Schüler sich direkt an die Oberbürgermeisterin wendet, ist neu. „Ich fühlte mich mit 18 zu jung, um direkt zu studieren. Auch wusste ich gar nicht, was“, begründet Tjark Ole Engel seine Entscheidung.

Das Interesse für Politik hatte der Flensburger aber schon immer. „Mein Vorbild ist Rasmus Andresen. Er hat mich zur Politik gebracht“, schildert der 18-Jährige. Für ihn seien Bildungs- und Flüchtlingspolitik am wichtigsten. „Ich möchte Politik kennenlernen und gemeinsam mit Frau Lange viel erleben.“ Tjark Ole hat Wünsche und Vorstellungen: „Ich würde gerne mal nach Berlin in den Bundestag reisen und Frau Merkel kennenlernen.“

Nun begleitet der FSJler Oberbürgermeisterin Simone Lange erst einmal bei ihren täglichen Aufgaben – Reinschauen bei der Ratsversammlung oder zu Presseterminen mitkommen. „Wie funktioniert Politik? Das Freiwillige Politische Jahr soll auf diese Frage eine Antwort geben“, erklärt Simone Lange.

Das Jahr beginnt für Tjark Ole spannend. Er begleitet im September Simone Lange zu einem internationalen Treffen in Polen. Der Alltag sieht natürlich anders aus. Ganz normale acht Stunden soll der 18-Jährige arbeiten und bekommt dafür auch ein „Taschengeld“ und einen eigenen Arbeitsplatz im Büro. Auch stehen ihm 25 Urlaubstage zu.

Neben der praktischen Erfahrung im Rathaus nimmt Tjark Ole auch an vorgesehenen Bildungstagen teil, um dort theoretische Kenntnisse zu sammeln.

Das Ziel der Oberbürgermeisterin ist, jungen Menschen die Kommunalpolitik näher zubringen. „Die Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen ist sehr gering. Ich sehe das auch als Chance, jüngere Menschen zu erreichen.“

Im Anschluss an die zwölf Monate entscheidet sich, ob diese FSJ-Möglichkeit im Rathaus weiterhin bestehen bleibt.

von Joachim Pohl

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:04 Uhr