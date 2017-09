Lichttest in Flensburg : Sehen und Gesehen werden im Herbst

vergrößern 1 von 2 Foto: dewanger 1 von 2

von Henrike Honnens

erstellt am 26.Sep.2017 | 19:13 Uhr

Viele Verkehrsunfälle ereignen wegen schlechter Sicht und falsch eingestellte Scheinwerfer. Auf den ersten Blick fällt oft nicht auf, dass die Beleuchtung eines Autos fehlerhaft ist. Darum wird im Herbst bereits zum 61. Mal ein kostenloser Licht-Test bei allen Kfz-Meisterbetrieben in und um Flensburg angeboten, heißt es in einer Mitteilung der KfZ-Innung.

Beim Beleuchtungstest werden vom 1. bis 31. Oktober acht Bestandteile der Beleuchtung überprüft. Zwischen 10 und 15 Minuten dauert eine Kontrolle. Kleine Mängel werden sofort und kostenlos behoben; nur umfangreiche Arbeiten müssen bezahlt werden. „Letztes Jahr waren 32 Prozent der getesteten Fahrzeuge fehlerhaft“, erklärt Anja Bauer, Sprecherin der Kraftfahrzeuginnung. Die häufigsten Probleme liegen bei falsch eingestellten Hauptscheinwerfern. „Zu hoch eingestellte Leuchten können die Fahrer auf der Gegenfahrbahn blenden“, sagt Olaf Meyer, Leiter des Tüv in Flensburg. Neben Kfz-Innung und Landesverkehrswacht unterstützen die Krankenkasse IKK, die Team AG, der Zentralverband der Augenoptiker und die Polizei die Aktion.

Der Obermeister der Kfz-Innung, Günther Görrissen, appelliert an die Autofahrer, den kostenlosen Service anzunehmen“. Nach erfolgreichem Licht-Test erhält jedes Auto eine Plakette für die Windschutzscheibe, die offiziell von der Polizei anerkannt ist. Die kostenlose Überprüfung ist auch an der Flensburger Tüv-Station an der Gutenbergstraße 9 möglich.