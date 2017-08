Flensburg Sonderburg Apenrade : Segel-Nostalgie im Städte-Dreieck

vergrößern 1 von 3 Foto: Bartels 1 von 3

Noch ist es ruhig am Ostufer. Doch nachdem die ersten Sonnenstrahlen die Wolken durchbrechen, erwacht der historische Hafen. Die am Anlieger ruhenden Segelschiffe bereiten sich auf die „Det kongelig Classic“-Regatta vor. Die Crews erscheinen mit müden Augen am Deck. Vor dem Start ist noch einiges zu tun: Die historischen Segelboote, die teilweise Mitte des 20. Jahrhunderts ihre Jungfernfahrt hatten, müssen vor der Fahrt überprüft werden.

Eine dieser Crews wird von Skipper Bendix Laxvig geleitet. Mit sechs Freunden und Bekannten nimmt er schon zum zweiten Mal an der Regatta teil. Sein Boot „Akela“ wurde 1951 gefertigt. Seit dem Beginn seiner Rente vor sieben Jahren verbringt er fast jeden Tag damit, das historische Segelschiff in Eigenregie zu restaurieren. „Wenn ich mir mal einen Tag Pause nehme, bin ich in Gedanken trotzdem auf dem Schiff“, sagt der aus Nysted stammende Däne.

So viel Liebe zahlt sich aus: „Gestern Abend war der Leiter der Yachtwerft von Robbe & Berking an Bord und hat unsere Arbeit gelobt“, berichtet Laxvig stolz.

Aber auch kleinere Schiffe nehmen an den „Det kongelig Classics“ teil. Den aus Augustenborg angereisten Skippern Bjørn und Peter geht es nicht um das Gewinnen. „Dafür bräuchten wir ein anderes Schiff“, erklärt Peter und lacht. Sie machen hauptsächlich mit, um Spaß zu haben. Die Stimmung am Hafen ist gut. Die Hobbysegler helfen sich gegenseitig und fachsimpeln über ihre Boote.

Die erste Etappe geht von Flensburg nach Sonderburg. Von dort aus nehmen sie Kurs auf Apenrade. Morgen Abend segeln alle Regatta- Teilnehmer wieder nach Hause. Skipper wie Bendix Laxvig freuen sich jetzt schon darauf, weiter an ihren Booten zu basteln.

von Paulina Valente Annkathrin Brix

erstellt am 26.Aug.2017 | 07:53 Uhr