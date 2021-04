Zahlen vom Mittwoch : Sechs neue Corona-Infektionen in Flensburg: Inzidenz steigt auf 53,2

Der Inzidenzwert steigt wieder über die Marke von 50. Flensburg gilt damit wieder als Corona-Risikogebiet.

Flensburg | Am Mittwoch verzeichnete Flensburg sechs weitere Corona-Infektionen. Das teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Die Inzidenz steigt auf 53,2. Am Vortag war sie erstmal seit vielen Wochen unter 50 gerutscht (49,9). Fünf der Neuinfizierten steckten sich in der Familie oder WG an, bei dem sechsten ist der Ansteckungsweg unbekannt. 149 P...

