Nachholbedarf durch Corona : Schwimmkurse im Waldbad Lindewitt geplant

Das vergangene Jahr mit seiner pandemiebedingten kurzen Saison wurde genutzt, um das Bad zu modernisieren.

Lindewitt | Die Planungen sind in diesen Zeiten schwierig. Aber der Träger- und Förderverein des Waldbades Lindewitt möchte im Sommer unbedingt Schwimmkurse für Kinder anbieten, da es dafür einen großen Nachholbedarf gibt, denn der entsprechende Unterricht ist in den Schulen im vergangenen Jahr vielfach auf der Strecke geblieben. Die Durchführung ist in Zusammena...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.