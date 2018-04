Flensburg : Schwierige Löscharbeiten bei Feuer auf Recycling-Park-Gelände

Ein mit Elektroschrott beladener Großraumcontainer geriet in Brand. Die Rauchsäule stand kilometerweit sichtbar über dem Gelände.

von Karsten Sörensen

02. April 2018, 14:21 Uhr

Flensburg | Eine weithin sichtbare, schwarze Rauchsäule wies den Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr am Ostermontag den Weg zur Einsatzstelle in Flensburg. Autofahrer meldeten der Rettungsleitstelle Nord in Harrislee, gegen 8.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens an der Husumerstrasse.

Neben der Flensburger Berufsfeuerwehr, wurden auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weiche zum Einsatzort entsandt. Die Polizei musste wegen der starken Rauchentwicklung Teile der Husumerstrasse für den Fahrzeugverkehr vorübergehend sperren.

700 Meter lange Schlauchverbindung zum Hydranten

Aus noch unbekannten Gründen war auf dem hinteren Teil des Gewerbebetriebes ein mit Elektroschrott beladener Großraumcontainer in Brand geraten. Eine schwarze Rauchsäule stand kilometerweit sichtbar über dem Gelände.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, die Feuerwehrkräfte mussten zunächst eine 700 Meter lange Schlauchverbindung zu einem Hydranten bis zur Abfahrt der B200 verlegen, um die Wasserversorgung für die aufwendigen Löscharbeiten zu gewährleisten.

Über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Flensburg, konnten Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz den Inhalt des Containers löschen, ein Transportbaggers des betroffenen Unternehmens half bei dem Entladen der brennenden Reststoffe.

Keine Gefahr für Anwohner

„Für die Bürger bestand keine Gefahr durch die Rauchentwicklung“, erklärte Einsatzleiter Marco Bayer von der Berufsfeuerwehr Flensburg. Wegen der massiven Rauchentwicklung, musste die Polizei Teile der Husumerstrasse kurzfristig während der Brandbekämpfung sperren.

Der Löscheinsatz konnte am Vormittag abgeschlossen werden, Verletzte waren nach Angaben der Feuerwehr nicht zu beklagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht indes noch nicht fest, ein Container brannte teilweise aus.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?