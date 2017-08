Vereinsgründer kündigt Anstellung : Schwere Vorwürfe gegen Flensburger Flüchtlingshilfe

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael staudt 1 von 2

Paukenschlag bei der Flüchtlingshilfe: Der Vereinsgründer und ehemalige Vorstand Reiner Rademacher kündigt in einem über viele Kanäle verbreiteten offenen Brief nicht nur seine Anstellung, sondern richtet massive Vorwürfe an den Verein, seinen Geschäftsführer Niklas Kildentoft und die Vorsitzende Brigitte Handler. Es geht seinen Beobachtungen zufolge um Misswirtschaft, Verschwendung von Spendengeldern, Angaben von falschen Zahlen gegenüber der Stadt und vieles mehr. „Ein strukturloser und konzeptloser Verein, der nahezu an die Wand gefahren wird“, schreibt Vereinsgründer Rademacher frustriert.

Begonnen habe alles mit Kleinigkeiten wie Unordnung und fehlender Sauberkeit in den Räumen an der Schiffbrücke. Geld sei plötzlich abhanden gekommen. Zudem seien Arabisch sprechende Geflüchtete von einer Gruppe um den Mitarbeiter, der hier seinen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) leistet, bevorzugt worden. Die Flüchtlingshilfe sei kein offenes Haus mehr gewesen, sondern ein „arabischer Club“, in den sich andere nicht mehr getraut hätten.

Später hätte es zudem finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben. Der Wirtschaftsplan 2017 habe ein Vermögen von gut 40 000 Euro bis Ende des Jahres vorgesehen. „Dem Rathaus aber ist ein Wirtschaftsplan vorgelegt worden, in dem überraschenderweise 25 000 Euro fehlen würden.“ Der Verein habe sich damals entschieden, für mehr Ausgaben als Einnahmen zu sorgen. Neue Möbel im Wert von 12 000 Euro seien angeschafft worden, Dienstreisemittel von 4000 Euro berechnet, Lohnkosten aufgestockt.

Alles, um die Stadt für eine Sofortförderung unter Druck zu setzen. Rademacher: „Diese Geschäftspraktiken kann und will ich nicht mittragen.“ Die Enttäuschung habe ihn „krank gemacht“.

Tatsächlich erinnert sich Oberbürgermeisterin Simone Lange daran, dass es bei der Antragstellung geheißen hatte, der Verein könne ohne Sofortspritze das Jahr nicht überleben. „Es wurden grob 30 000 Euro beantragt“, entsinnt sich Lange. Im Finanzausschuss seien dann nach intensiver Prüfung durch die Verwaltung und einigen Nachfragen beim Verein 25 000 Euro bewilligt worden. „Wir haben auf Vorstandsebene zudem diskutiert, was wir gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe erreichen wollen. Denn wir möchten keine Doppelstrukturen.“ Zu den Vorwürfen habe sie sich mit Bürgermeister Henning Brüggemann kurz ausgetauscht. „Das werden wir in Ruhe klären.“

Vereinsvorsitzende Brigitte Handler kontert: „Die erhobenen Vorwürfe stimmen nicht, die Fakten sind nicht richtig“, sagt sie ebenso wie Geschäftsführer Niklas Kildentoft in einer Stellungnahme. Man fühle sich „überrumpelt“ vor dem Hintergrund eines Gesprächs mit dem Klageführer vor einigen Tagen, nach dem alles ins Reine gebracht schien. Kildentoft bedauert, dass Rademacher seine Verschwiegenheitspflicht verletzt habe.

Die Vorsitzende bestätigt gleichwohl, dass der Wirtschaftsplan in Absprache mit dem Kämmerer und den Fachbereichsleitern und auf der Grundlage neuer Zahlen aus der eigenen Buchhaltung überarbeitet und genehmigt worden sei. Dann nimmt sie sich die einzelnen Posten vor: Die erwähnte Bildungsreise für den Kollegen im Bundesfreiwilligendienst sei aus privaten Mitteln finanziert worden, die „enorm beanspruchten Möbel“ mit Brandloch und gebrochenen Beinen würden durch gebrauchte Möbel ersetzt. Tatsächlich neu angeschafft werden Feuerlöscher und Desinfektionsspender, zählt Handler auf.

Und: „Es stimmt, ich habe den Stellenplan um zwei geringfügig beschäftigte Stellen erweitert“, räumt sie ein und begründet den Bedarf. Mit Ehrenamtlichen sei weder die Sauberkeit noch die Finanzbuchhaltung zu leisten. Im Einklang mit dem Schatzmeister habe man insbesondere für die Finanzen eine Fachkraft ins Boot geholt, schließlich bewege man öffentliche Mittel. Die nächste Mitgliederversammlung, kündigte Brigitte Handler an, werde höchstwahrscheinlich am 20. September stattfinden; noch zuvor sollen die Vereinsmitglieder per Post über Wirtschaftsplan und neue Satzung informiert werden.

Die Spaltung innerhalb der Flüchtlingshilfe verläuft entlang einer weiteren Linie: Am Anfang steht ein Konflikt zwischen zwei Menschen. Der Bufdi, der für den Verein arbeitet und aus dem Jemen stammt, soll einem 18-Jährigen mit dem Tod durch Kopfabschlagen gedroht haben – auch, weil dieser sich schon als Jugendlicher vom Islam abwandte und Atheist wurde. Amed, so heißt der junge Mann, wurde in seiner Heimat Irak dafür gefoltert und floh nach Deutschland. In der Flüchtlingshilfe war er Praktikant und hat seit der Auseinandersetzung seit Monaten Hausverbot. Für den Zwist der beiden Männer gibt es keine Zeugen, aber ein Video – jedoch ohne Ton. Jeder der Männer hat Unterstützer hinter sich, doch die beiden Fraktionen stehen einander unversöhnlich gegenüber. Auch eine Mediation hat keine Lösung erbracht. Auch in dieser Sache wirft Reiner Rademacher dem Vorstand zu spätes und falsches Eingreifen vor.

