Ringsberg : Schwer verletzte Person nach Unfall mit Traktor

Bei einem Frontalunfall mit einem Traktor wird ein Autofahrer schwer verletzt.

von Sebastian Iwersen

29. April 2018, 17:42 Uhr

Ringsberg | Schwerer Verkehrsunfall in der Glücksburger Straße in Ringsberg (Kreis Schleswig-Flensburg): Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und mit einem Traktor zusammengeprallt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr mitten in der Ortschaft Ringsberg. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Fahrer eines Hyundai auf der Glücksburger Straße in Richtung Rüde unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer Höhe Bahnhofstraße in den Gegenverkehr und fuhr frontal in einem Traktor, der Richtung Nordstraße B199 unterwegs war.

Unfallzeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Da zunächst befürchtet wurde, dass der Insasse in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, wurden neben dem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber aus Niebüll auch die Freiwilligen Feuerwehren Ringsberg und Glücksburg mit schwerem Rettungsgerät an die Unfallstelle entsandt.

Letztlich konnte der Fahrer ohne den Einsatz von schwerem Gerät aus seinem Auto befreit werden. Er verließ den völlig demolierten Wagen nach ersten Erkenntnissen aus eigener Kraft. Der Fahrer wurde jedoch mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Traktorfahrer überstand den Unfall mit einem Schock. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

