Tarp : Schulhof muss der Kita weichen

Eine Wiese dient der Tarper Alexander-Behm-Schule zurzeit Ersatzfläche. Sie soll möglich schnell neu gestaltet werden.

27. September 2018, 16:40 Uhr

Die Alexander-Behm-Schule (ABS) in Tarp ist eine moderne Schule mit guter räumlicher und technischer Ausstattung und engagiertem Kollegium. Das betonten die Teilnehmer an der Sitzung des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe. Viel sei in den vergangenen fünf Jahren geschafft worden. Nun wurden unter dem Tagesordnungspunkt „Optimierung des Bildungs- und Schulstandortes Tarp“ die Weichen für eine weitere positive Entwicklung gestellt.

Seit Juni 2018 ist Claus Hermann Hansen Schulverbandsvorsteher. Er berichtete, dass in diesem Schuljahr 137 000 Euro für die Schülerbeförderung zu zahlen seien. „Aber was ab dem 8. Januar passiert, wissen wir noch nicht“, sagte er. Bekanntlich wird der gesamte Öffentliche Personen-Nahverkehr und auch die Schülerbeförderung neu geregelt.

Gerhard Kirschstein, Schulleiter der ABS, konnte zum Schuljahresbeginn 49 neue Fünftklässler begrüßen. Vor allem die intensivierte Zusammenarbeit auch mit den umliegenden Grundschulen und die Profilierung im fünften Jahrgang sei ein Motor dieser Entwicklung. Zudem sei die Zusammenarbeit mit den Tarper Kindergärten konkret an Projekten orientiert und würde den Übergang der Schüler in die Grundschule erleichtern, so Kirschstein.

Ein buntes Blatt, doppelseitig, bedruckt zeigte beinahe 50 Aktivitäten der ABS auf unter dem Titel „Unsere Schule – und was außer Unterricht noch alles erfolgreich läuft“.



Wiese soll schnell zum Schulhof werden





Die Angebote reichen von der Offenen Ganztagsschule, über das Mint-Profil, Kooperationen mit dänischen Schulen bis zur Berufsorientierung. In Zusammenarbeit mit dem BBZ wird sogar das zum Abitur angeboten.

Durch den Neubau eines Sechs-Gruppen-Kindergartens und eine neue Verkehrsführung musste der Schulhof auf die Rückseite der Schulgebäude verlegt werden. Da sich dort bisher eine Wiese befindet, muss das Areal ganz neu gestaltet werden. „Die Schüler laufen während der Pausen durch das hohe Gras, es gibt keine Sitz- oder Rückzugsmöglichkeiten. Hier müsste kurzfristig etwas geschehen“, forderte Elternvertreter Thomas Freudenstein.

Christine Krämer und Martin Kessler vom Ingenieurbüro Kessler und Krämer aus Flensburg hatten Bilder mitgebracht von Möglichkeiten, wie der neue Schulhof gestaltet werden könnte. Bereits 2017 hatte die Schulkonferenz dazu einen Antrag formuliert und 200 000 Euro Kosten seien eingeplant worden, erläuterte der Leitende Verwaltungsbeamte Horst Rudolph.



Gemeindevertretung muss entscheiden





Nun wurde eine eine Variante präsentiert, die geschätzt 500 000 Euro kosten wird. Das letzte Wort über Gestaltung und Ausführung hat nun die Gemeindevertretung.

Der Koordinator der Offenen Ganztagsschule Gerd Bohrmann-Erichsen berichtete von 84 Kindern im Hort – der damit ausgelastet sei. Es gebe fünf Daz-Schüler (Deutsch als Zweitsprache). Die meisten der Schüler nehmen am Mensaessen teil, die damit gut ausgelastet sei.

Lars Richter, Leiter des Technischen Bauamtes, kündigte an, dass die Wand- und Bodenfliesen in den Duschräumen und Toiletten in den Treenehallen erneuert werden. Weitere Reparaturen in den Treenehallen seien momentan nicht erforderlich. Die Mensa wird in den Herbstferien umgebaut.