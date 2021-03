Flensburg : Schulen und Kitas: Keine Lockerungen in der nächsten Woche

Wechselunterricht bis zur 6. Klasse, Distanzunterricht für ältere Schüler. Kiel hat die bestehenden Regelungen für Flensburg verlängert.

Flensburg | Die Nachricht kam am Mittwochabend, überraschend war sie nicht mehr. Auch in der letzten Woche vor den Osterferien findet nur sehr eingeschränkter Präsenzunterricht an den Flensburger Schulen statt. Die Kieler Landesregierung hat die bestehende Regelung für Flensburg verlängert. Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bleibt es beim Wechselunterricht einsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.