Bundeswehr in Flensburg : „Schule Strat“ wird Fahnenband verliehen

vergrößern 1 von 2 Foto: Fachmedienzentrum SchStratAufklBw 1 von 2

Zeichen der Zugehörigkeit: Am Montag wurde der Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr in Flensburg das Fahnenband des Kommando Cyber- und Informationsraum verliehen.

Die Verleihung übernahm der Kommandeur des Kommandos Strategische Aufklärung, Generalmajor Axel Georg Binder, im Rahmen eines feierlichen Appells an der Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr in Flensburg, mit ihrem Kommandeur Kapitän zur See Udo Michel an der Spitze. Zum 1. Juli wurde die Schule für Strategische Aufklärung, als Bestandteil des Kommando Strategische Aufklärung, in den neu geschaffenen Organisationsbereich Kommando Cyber- und Informationsraum überführt. Dieses Kommando wurde am 5. April durch die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen feierlich in Dienst gestellt.

Das verliehene Fahnenband ist ein schmales Band, das am Fahnenstock der Truppenfahne unterhalb der Spitze angebracht wird. Es ist das äußere Zeichen der Zugehörigkeit zu einem Truppenteil. Die Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für das Militärische Nachrichtenwesen der Bundeswehr und damit eine von zwei unterstellten Schulen des Kommando Cyber- und Informationsraum. Soldaten, Beamte und Arbeitnehmer aller Dienstgradgruppen aus der gesamten Bundeswehr werden in Flensburg auf die vielfältigen Aufgaben des Militärischen Nachrichtenwesen und der Elektronischen Kampfführung vorbereitet.



von sh:z

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:44 Uhr