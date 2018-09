Husby : Schule muss passen – Landfrauen helfen

Die Husbyer Landfrauen kochen mit 30 Viertklässlern der örtlichen Grundschule, weil es in diesem Schuljahr kein Stundenkontingent für das Fach Hauswirtschaft gibt.

von shz.de

28. September 2018, 16:11 Uhr

Zum wiederholten Mal kochten die Schüler der vierten Klassen der Husbyer Grundschule mit Mitgliedern des örtlichen Landfrauenvereins. Die Klassen 4a und 4b bereiteten Gemüse mit verschieden Dips, eine Gemüsesuppe mit Buchstaben-Nudeln und Apfelreis mit Zimt und Zucker zu. Bevor die 30 Jungen und Mädchen ihre Schürzen umbanden, bekamen sie Informationen über gute Ernährung von der Ökotrophologin Britta Henningsen. Sie erklärte die Ernährungspyramide und erläuterte, welche Lebensmittel gesund und welche weniger gesund sind. Jeder Schüler erhielt ein Rezeptblatt. Das Gemüse wurde geschnippelt, dann kam es in einen Topf mit Wasser und wurde gekocht. Im Beisein der Lehrkräfte wurde anschließend gemeinsam zu Mittag gegessen. Alle langten tüchtig zu, es schmeckte vorzüglich.

Klassenlehrer Rüdiger Hoppe bezeichnete die Aktion als gelungen. In der 4. Klasse stehe Hauswirtschaft oder Werken auf dem Lehrplan. Wegen unzureichender Stundenzuteilung sei es in diesem Schuljahr jedoch nicht möglich, dies anzubieten. Er dankte den Landfrauen deshalb um so mehr für deren Einsatz.