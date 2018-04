Grundschulen in Flensburg : Schul-Betreuung ist vielen zu teuer

Stadt stellt sich mit ihrem verbesserten Angebot in den zehn Flensburger Grundschulen der Kritik der Eltern

von Carlo Jolly

19. April 2018, 11:07 Uhr

Rund 40 Prozent der gut 2000 Flensburger Grundschüler nutzen die Betreuungsangebote an den zehn Flensburger Grundschulen – meist nach dem Unterricht, aber auch ab 7 Uhr vor der Schule sowie in den Ferien. Nach Kritik an der bisherigen Betreuungsqualität hatte die Stadt ein Konzept mit einem verbesserten Betreuungsschlüssel und mehr Flexibilität vorgelegt. Am Dienstagabend informierten die Verantwortlichen im Rathaus über die künftigen Betreuungsangebote für Flensburgs Grundschüler und antworteten auf die Fragen und Kritik vielfach erboster Eltern.

Im Februar hatten die Kreiselternvertreter der Bildungsverwaltung aufgetragen, das künftige Angebot mit dem bestmöglichen Betreuungsschlüssel von 1:15 auf den Weg zu bringen. Das macht die Betreuung nun deutlich teurer als bisher (siehe Tabelle). Viele betroffene Grundschuleltern, das wurde in der Bürgerhalle klar, lehnen dies jetzt aber ab. Sie finden: „Beim Schlüssel 1:15, 1:18 oder 1:20 hätte man uns Eltern fragen müssen.“

Wolfgang Sappert erklärte, im neuen, besseren Modell koste die Betreuung pro Kind durchschnittlich zwei Euro: „Wir haben jetzt die Chance, uns intensiv um die Kinder zu kümmern“, erklärte der Bildungsfachbereichsleiter. Es gebe keine Schließzeiten in den Ferien mehr – wobei mindestens vier Wochen Urlaub pro Jahr für jedes Kind empfohlen werde.

Eine Mutter kritisierte, dass die neue Gebührenordnung nicht berücksichtige, dass Dritt- und Viertklässler mehr Unterricht hätten als die Kleinen, also weniger Betreuung bräuchten – aber das gleiche bezahlten: „Das finde ich sozial ungerecht.“ Ein Elternteil erklärte, dass man bei diesen Preisen ins Überlegen komme, den eigenen Halbtagsjob aufzugeben – um dann die eigenen Kinder umsonst betreuen lassen zu können. In der Tat sehen die Sozialermäßigungen zum Beispiel vor, dass die Freigrenze bei einer Familie mit zwei Kindern bei netto 2445 Euro liegt, bei drei Kindern bei 2830 Euro.

„Es ist ja keine Betreuung, sondern eine Beaufsichtigung, in den meisten Schulen stehen keine Räumlichkeiten zur Verfügung“, klagte ein anderes Elternteil. Bislang seien 120 oder 140 Kinder in einem Raum betreut worden. Dazu entgegnete Oberbürgermeisterin Simone Lange: „Wir wollen es in Zukunft qualitativ besser machen.“ Man schaffe ein Angebot, das es bisher nicht gab.

Eine Mutter von der Westlichen Höhe beklagte, sie könne ihr Kind nicht auch in den Ferien noch nach Weiche bringen: „Dann komme ich zu spät zur Arbeit.“ Bei der Ferienbetreuung stellt die Verwaltung als Verbesserung fest, dass diese künftig garantiert werde. Zudem sei die Stadt dabei, neue Raumkonzepte zu entwickeln. An drei Schulen gebe es bereits flexible Mobiliarkonzepte. Sappert: „Da wird die Entwicklung hingehen.“

Jugendhilfeausschussvorsitzende Ellen Kittel-Wegner versuchte es mit einem positiven Beispiel. Für 12 Euro könne man künftig einen Tag pro Woche Selbstverteidigung buchen: „Wir haben ein externes Angebot zu einem flexiblen internen Angebot gemacht.“

Offener Ganztag an Grundschulen Neuerungen

Betreuung bis 16 Uhr (5 Tage): 75 € (alt) 160 € (neu)

Betreuung bis 14 Uhr (5 Tage): 50 € (alt) 100 € (neu)*

Frühbetreuung ab 7 Uhr (5 Tage): 16 € (alt) 40 € (neu)**

Neu: Alle Angebote oben sind auch für einzelne Wochentage buchbar (Kosten jeweils Betrag rechts geteilt durch 5)

* bis 14.30 Uhr **Gilt auch für die Spätbetreuung 16-17 und/oder 17-18 Uhr (Stundensatz)

Alle €-Angaben sind Monatsbeträge.