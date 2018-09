Mittelangeln : Schüler holen sich Berufstipps von Azubis

Unter dem Motto „Azubis werben Azubis“ informierten sich Schüler der Satruper Regenbogenschule bei Auszubildenden aus der Region über interessante Berufe.

27. September 2018

Zum achten Mal fand in der Turnhalle der Satruper Regenbogenschule die Veranstaltung „Azubis werben Azubis“ statt. Insgesamt 25 Firmen und Institutionen präsentierten sich mit einem Stand. Von den klassischen Handwerksbereichen Elektrik, Holzbearbeitung und Zerspanung reichte die Bandbreite über Verwaltungskräfte, Pflegeberufe, Steuerberater, Gaststättenwesen und Banken bis zu Bundeswehr und Polizei.

Der wesentliche Unterschied zu anderen Veranstaltungen dieser Art sind die Azubis, die für ihre Firmen am Stand stehen. Sie geben den nur unwesentlich jüngeren Besuchern Auskunft über ihre Firmen und die dortigen Ausbildungsmöglichkeiten. „Diese Methode beseitigt Barrieren und erhöht die Bereitschaft der Schüler sich mit diesen Arbeitsbereichen auseinanderzusetzen“, erklärt Lehrer Hartmut Papenhagen, der an der Gemeinschaftsschule Koordinator für Berufsvorbereitung ist. Man wolle den Schülern die Möglichkeiten des Arbeitslebens aufzeigen. Die achten, neunten und zehnten Jahrgänge der Gemeinschaftsschule besuchen geschlossen die Veranstaltung. Der Besuch werde vorher von den Schülern vorbereitet und sie hätten bei ihrem Besuch ausgearbeitete Checklisten und Fragebögen dabei. „Dafür gibt es danach ein Zertifikat, für den Berufswahlpass“, so Papenhagen. Darüber hinaus gelte das Angebot, die Messe zu besuchen, auch für den neunten, zehnten und zwölften Jahrgang des Gymnasiums. Man rechne mit insgesamt 650 Besuchern.

„Viele Schüler wissen gar nicht, welche beruflichen Möglichkeiten sie in unserer Gemeinde haben“, erklärt Bernd Karde, Bürgervorsteher von Mittelangeln und Mitglied des Innovationskreises, der diese Lehrstellenbörse ins Leben gerufen hat. Die Erfolge gäben ihnen Recht. Über die Jahre sei es gelungen, das System beträchtlich zu verfeinern.