Handewitt : Schüler entwerfen Rettungsgassen-Banner

Vier Zwölftklässler aus Handewitt überzeugen zwei Spediteure, die selbstentworfenen Banner zur Bildung von Rettungsgassen, an ihren Fahrzeugen anzubringen.

von ki

21. April 2018, 12:15 Uhr

Handewitt | Wie bildet man eine Rettungsgasse? Die Fahrzeuge auf der linken Spur bewegen sich möglichst weit nach links, die auf der rechten Fahrbahn weit nach rechts. Doch so einfach ist es nicht, wie der Zwölftklässler Jens Jannek Wolff von der Siegfried-Lenz-Schule Handewitt weiß. „Oft denken die Autofahrer bei Beginn eines Staus nicht daran oder schließen die Gasse bereits, wenn das erste Rettungsfahrzeug vorbei ist – und bei drei Fahrstreifen tun sich viele noch schwerer“, erklärt er. „Viele Rettungskräfte und Feuerwehren sind frustriert, weil sie nicht schnell genug zur Unfallstelle kommen.“ Mitschüler Thade Kelder ergänzt einen statistischen Grundsatz: „Alle fünf Minuten verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwerstverletzter überlebt, um 50 Prozent.“

Das Duo und ihre beiden Mitstreiter Julian Leder und Thomas Jacobsen beschäftigen sich seit September, zum Beginn des Schuljahres, mit dem richtigen Verhalten im Staufall. Für das im Lehrplan verankerte Realprojekt, das sich über mehrere Monate erstreckt, waren sie gefordert ein Thema zu finden, das einen „gesellschaftlichen Nutzen“ verspricht. Die vier Zwölftklässer hörten in den Nachrichten viel über die Schwierigkeiten bei der Bildung von Rettungsgassen und von einer satten Erhöhung der Bußgelder bei Verstößen gegen die Pflicht eine solche zu bilden. Sie recherchierten im Internet, dass in anderen Bundesländern bereits entsprechende Projekte existieren. „Aber in Schleswig-Holstein gibt es bislang nur einige Einzelaktionen von Feuerwehren“, erwähnt Julian Leder. Das Quartett konzipierte Banner, nahm für deren Anbringung im Straßenbereich den Kreis und Landesbehörden. Das Verkehrsministerium in Kiel antwortete schließlich: „Das wollen wir selbst machen!“

Erfolgreicher verlief der Austausch mit zwei regionalen Speditionen. Sie versprachen Unterstützung und finanzierten einige Hinweisschilder. „Bei Stau: Rettungsgasse!“, steht nun auf der Rückseite von insgesamt 40 Lastzügen. „Wir setzen damit ein Signal“, sagt Uwe Garmatz, Mitarbeiter der Nord-Spedition Großenwiehe. Christian Carstensen, Junior-Chef der Spedition Carstensen in Altholzkrug, ergänzt: „Unsere Fahrzeuge sind in ganz Europa unterwegs und weisen so auf dieses wichtige Thema hin.“