Flensburger Initiative : Schub für den Verbraucherschutz

Stadt und Flensburger Olsen-Gruppe nehmen Verbraucherzentrale die Mietkosten für zwei Jahre ab: Mehr Geld für Beratungen

von Carlo Jolly

28. März 2018, 08:29 Uhr

Wie mag Christine Hannemann gestern wohl zumute gewesen sein? Ein gefühlt kleiner Lottogewinn? Das könnte gut hinkommen. Die Leiterin der Flensburger Verbraucherzentrale hatte gestern gemeinsam mit der stellvertretenden Landesgeschäftsführerin Margrit Hinz aus Kiel drei Besucher mit recht großzügigen Geschenken zu Gast – Sandra Jöns und Sönke Petersen vom Immobilienzentrum an der Schiffbrücke und Simone Lange, Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg.

Es gab etwas zu feiern bei dieser Zusammenkunft in den Räumen der Verbraucherzentrale. Für zwei Jahre – mindestens – zahlt die Verbraucherzentrale in den vom Innovationszentrum (des Flensburger Erfinders Sven Olsen) angemieteten Räumlichkeiten keine Miete mehr. Olsen und die Stadt teilen sich für diesen Zeitraum die Mietkosten – macht für den ehrenamtlich geführten Verbraucherverein eine Ersparnis von 15 000 Euro, die er jetzt in die Beratung investieren kann.

Ein gewisser Überraschungseffekt war schon zu spüren bei Christine Hannemann, denn mit einer solchen Wendung war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Seit 2004 kämpfte sie immer wieder um eine Angleichung der Existenzbedingungen der Flensburger Beratungsstelle an die der anderen vier Standorte in Schleswig Holstein, die überwiegend kommunal gefördert werden. Bisher winkte Flensburg bei Hannemanns Vorstößen mit Verweis auf die Finanzlage routiniert ab. Dieses Mal lief das anders. Hannemann hatte sich direkt an die Oberbürgermeisterin gewandt und mutig vorgeschlagen, das ungenutzte Eckenerhaus zu einem offenen Bürgerhaus umzuwandeln – mit der Verbraucherzentrale an Bord. Unsere Zeitung hatte den Vorstoß aufgegriffen, Unternehmer Sven Olsen den Zeitungsbericht gelesen und sofort seine Leute in Gang gesetzt. „Sie wollen ins Eckenerhaus?“ fragte Petersen seine Untermieterin. „Das ist ein Millionengrab. Bleiben Sie bei uns.“ Den Worten folgten Taten. Olsen und die Oberbürgermeisterin verständigten sich darauf, dass Stadt und Unternehmen je ein Jahr für die Miete aufkommen, zuvor hatten die politische Gremien den Segen dazu gegeben.

Bei einer Wohltat soll es nicht bleiben - ließen beide Seiten zumindest anklingen. Lange hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie noch den Kollegen Wolfgang Buschmann, Landrat für Schleswig-Flensburg, für ein drittes mietfreies Jahr werben kann.

Was nur recht und billig wäre, wie sie findet. Die Flensburger Verbraucherberatung kümmert sich Jahr für Jahr um gut 4000 Fälle aus dem großen Einzugsgebiet nördlich des Kanals. „Viele davon nehmen für komplizierter gelegene Fälle eine weite Anreise in Kauf“, berichtet Hannemann. „Die kommen sogar von den nordfriesischen Inseln.“ Womit in Person von Landrat Dieter Harrsen dann ja schon ein vierter Mietspenden-Kandidat identifiziert wäre.

Simone Lange und ihr privater Partner würden sich jedenfalls freuen, wenn die Unterstützung der Verbraucherzentrale durch eine öffentlich-private Partnerschaft gesichert werden könnte. „Wir wissen doch alle“, meinte die Flensburger Verwaltungschefin: „Es sind stets die wichtigsten Einrichtungen, die am schlechtesten finanziert sind.“