Flensburg Wasserlooser Weg : Schreckschusswaffe löst Großeinsatz der Polizei aus

Zwei Männer geraten in einen Streit, einer von ihnen soll mit einer Waffe hantiert haben. Der Fall sorgte für Aufsehen auf Facebook.

von Tobias Fligge

26. April 2018, 20:12 Uhr

Flensburg | Ein Streit zwischen zwei Männern und eine Schreckschusswaffe setzten am Donnerstagabend in Flensburg ein Großaufgebot schwer bewaffneter Polizisten in Gang. Wie die Regionalleitstelle Nord mitteilte, ging dort um 17.59 Uhr ein Notruf ein: Zeugen berichteten, dass in der Straße Am Goldregen/Wasserlooser Weg ein Mann mit einer Schusswaffe herumlaufe.

Zudem habe es einen Streit zwischen zwei Männern vor einem Haus gegeben. Einer der beiden Männer habe demnach die Waffe in der Hand getragen. Mehrere Streifenwagen fuhren zum Einsatzort. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen zu der Adresse ab.

Der Einsatz sorgte derweil im Internet für Aufsehen: Ein Video auf Facebook zeigt, wie schwer bewaffnete Polizisten am Wasserloser Weg mindestens zwei Personen kontrollieren. Eine Person wird dabei von einer Bushaltestelle in Handschellen abgeführt. Mittlerweile wurde das Video wieder entfernt.

Dabei handelt es sich offenbar um einen 23-jährigen aus dem Kreisgebiet. Auf ihn passt die Beschreibung des Mannes mit der Schusswaffe, wie es in der Polizeimitteilung weiter heißt. In der Umgebung hätten die Beamten dann die Waffe gefunden. „Es handelt sich um eine Schreckschusswaffe“, so die Polizei.

Bisherige Befragungen hätten ergeben, dass sich ein Streit zwischen den beiden Personen zuvor von der Wohnung im Haus auf die Straße verlagerte. Alle beteiligten Personen stehen mittlerweile fest. Die weiteren Hintergründe der Streitigkeiten werden durch die Kriminalpolizei Flensburg ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?