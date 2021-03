Flensburg – Harrislee – Handwitt : Schock-Anrufe: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Anrufer behaupten, Sohn oder Tochter wären in einen schweren Unfall verwickelt.

Flensburg | Gleich mehrere ältere Menschen in Flensburg, Harrislee und Handewitt haben am Dienstagnachmittag Telefonanrufe von Betrügern erhalten, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer behaupteten, die Tochter oder der Sohn des Angerufenen sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und brauche nun dringend viel Geld. In einem Fall wurde die Summe ...

