Breitband : Schnelles Internet für ganz Hörup

vergrößern 1 von 1 Foto: rfr 1 von 1

Hörup | Die ersten Häuser in Hörup sind mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. In den nächsten Wochen werden nun 58 Häuser im Süden des Dorfes versorgt. Zeitgleich liegt der unterschriftsreife Vertrag mit der Telekom vor, der nun den Ausbau des Ortes mit Glasfaser im Norden vorsieht. Dieser soll im Juli 2018 abgeschlossen werden. 100 Haushalte könnten versorgt werden, ein Anschluss kostet 799 Euro. Insgesamt muss die Gemeinde für beide Gebiete eine Deckungslücke von 163 000 Euro ausgleichen.

Künftig möchte die Gemeinde nur noch Bürgerwindparks zulassen, deren Sitz in Hörup ist und an der sich nur Höruper Bürger beteiligen können. Dies ist Teil einer Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplans „Sachthema Windenergie“. Damit möchte man die hohe Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung bewahren, die trotz der teilweise negativen Auswirkung durch Schall und Schattenwurf vorhanden ist. Dazu verhandelte Bürgermeisterin Karin Carstensen mit allen infrage kommenden Besitzern von Potenzialflächen über eine mögliche Bürgerbeteiligung. Bislang hat niemand der Gemeinde eine Rückmeldung gegeben. In weiteren Einzelstellungnahmen zum Regionalplan reduzierte sich die Zahl der stimmberechtigten Gemeindevertreter durch Befangenheit teilweise auf drei.

Bislang hat Hörup die umfangreichen Arbeiten an Wegen und Banketten an externe Firmen vergeben. Dies soll sich nun ändern. Die Gemeindevertretung beschloss die Anschaffung eines Treckers für 45 500 Euro. „Nun können wir diese Arbeiten von unseren Gemeindearbeitern ausführen lassen“, sagte Carstensen.

Das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hat Löschschaum an Bord. Deshalb müssen Gesicht und Augen der Kameraden im Einsatzfall besonders geschützt sein. Aber auch bei technischen Hilfeleistungen wie dem Zerschlagen einer Autoscheibe ist dies notwendig. Die Gemeindevertretung beschloss die Anschaffung von 40 Feuerwehrhelmen mit einem entsprechenden Visier für 10 119 Euro.

Carstensen vermeldete, dass die Gemeinde die Kosten für die Schülerfahrkarten zur Schule in Schafflund übernimmt. Zudem bekommt Hörup drei „Flüchtlingscontainer“, die für die Lagerung von Gerätschaften verwendet werden.