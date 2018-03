Erneuter Wintereinbruch : Winterwetter in SH und Hamburg: Unfälle und Gleissperrungen im Norden

Auf der B200 verlor eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen, auf der A7 bei Schuby stand ein Lkw quer.

von Benjamin Nolte und dpa

29. März 2018, 06:55 Uhr

Flensburg | Auf einmal war er zurück, der Schnee. Innerhalb kurzer Zeit waren die Straßen im Schleswig-Holstein und Hamburg am Mittwochabend wieder von einer dünnen Schneedecke überzogen und stellenweise sehr glatt.

Einer dänischen Autofahrerin wurde das Schneetreiben am Abend gegen 22 Uhr auf der B200 bei Flensburg zum Verhängnis. Die Frau verlor zwischen den Anschlussstellen Duburg und Klues in Fahrtrichtung Norden plötzlich die Kontrolle über ihr Auto, rutschte in den Straßengraben und kippte anschließend mit ihrem Wagen auf die Seite.

Da die Fahrerin zunächst nicht eigenständig aus dem Pkw herauskam, wurde neben einem Rettungswagen und dem Flensburger Notarzt auch der Hilfeleistungszug der Flensburger Berufsfeuerwehr alarmiert. Die Kameraden der Feuerwehr mussten jedoch glücklicherweise kein schweres Gerät einsetzen, die Fahrerin hatte das Auto inzwischen durch den Kofferraum verlassen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mit unklaren Verletzungen in die Notaufnahme der Diako eingeliefert. Die B200 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund eine Stunde in Richtung Norden gesperrt werden.

Aber auch im Rest von Schleswig-Holstein kam es erneut zu glättebedingten Unfällen. „Seit etwa halb vier haben wir eine steigende Zahl von wetterbedingten Unfällen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Donnerstagmorgen.

Auf der A7 kam es zu einer Sperrung in Richtung Süden wegen eines querstehenden Lkws bei Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg). Auch auf der A24 musste eine Sperrung eingerichtet werden. Hier waren in Höhe Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) drei Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt. Ein Großteil der Unfälle beschränkte sich jedoch auf Blechschäden.

Streckensperrungen bei der Bahn

„Wir haben auch einige umgekippte Bäume“, sagte ein weiterer Polizeisprecher. So blockierte unter anderem auf der Bundesstraße 404 bei Mollhagen (Kreis Stormarn) ein Baum beide Fahrstreifen. Auch die Hamburger Hochbahn hatte am Donnerstagmorgen mit umgestürzten Bäumen zu kämpfen. Der Verkehr der U-Bahnlinie 1 musste zwischen Ahrensburg West und Großhansdorf wegen mehrerer Bäume auf der Strecke eingestellt werden. Auf der U-Bahnlinie 2 kam es zu einer Sperrung zwischen Horner Rennbahn und Berliner Tor.

Auch zwischen Kiel und Lübeck wurde der Regionalverkehr zunächst eingestellt. Hier befanden sich wetterbedingt an mehreren Orten Bäume auf den Gleisen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Zudem war die Strecke zwischen Lübeck und Puttgarden auf der Ostseeinsel Fehmarn betroffen. Hier musste eine Sperrung zwischen Timmendorfer Strand und Scharbeutz im Kreis Ostholstein eingerichtet werden.

Auf dem Weg nach Berlin mussten Bahnfahrer am Donnerstagmorgen ebenfalls Geduld mitbringen. Hier war nach einer Sperrung zwischen Schwarzenbek und Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg zwar wieder ein Gleis freigegeben worden, allerdings musste dieses mit reduzierter Geschwindigkeit befahren werden.

Die Hamburger Stadtreinigung war in der Nacht zu Donnerstag mit rund 450 Einsatzkräften unterwegs, um die Straßen zu räumen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes sollte am Donnerstagmorgen langsam die Tauphase einsetzen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Donnerstagmittag vor Schneefall und Straßenglätte. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee werden für die Region Flensburg und das Umland erwartet.

