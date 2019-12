von Gunnar Dommasch

19. Dezember 2019, 16:16 Uhr

Die Enkelin meiner Freundin arbeitet auf dem Weihnachtsmarkt in einer Punschbude vor H&M. Beim Aufräumen am Abend fand sie einen kleinen Schmusehasen in grünem Gewand. Wenn da jetzt jemand traurig ist: das kleine Langohr befindet sich – frisch gewaschen – in der Obhut von Familie Braasch in der Roten Straße und kann dort jederzeit abgeholt werden.