Mittelangeln : Schluss mit Schere und Kamm

Friseurmeisterin Brigitte Lienkamp aus Satrup übergibt nach 51 Jahren im Beruf ihren Salon.

von shz.de

24. September 2018, 15:59 Uhr

Haare, Kamm und Schere haben das Berufsleben von Brigitte Lienkamp bestimmt. 51 Jahre hat die gebürtige Satruperin die Köpfe der Menschen verschönert, 30 Jahre in ihrem eigenen Friseursalon. Nun will sie ihr Leben nach eigenen Wünschen gestalten, obwohl es ihr nach eigenem Bekunden sehr schwer fallen wird, nicht zu Kamm und Schere zu greifen, um anderen Menschen die Haare zu waschen, zu schneiden oder zu färben.

Schon als Kind hatte Brigitte Lienkamp den Wunsch, Friseurin zu werden. Ihrem Opa Ferdinand Kunzmann hat die kleine Brigitte schon den Kopf gewaschen, geföhnt und geschnitten. Er hatte Freude daran, wenn seine Enkeltochter ihm die Haare schnitt. „Wenn Du einen eigenen Laden aufmachst, komme ich zum Haare fegen“, versprach Opa Kunzmann.

Mit 14 Jahren stellte Brigitte Lienkamp für ihren weiteren beruflichen Weg die Weichen. Im Friseursalon Schröder-Nielsen in Satrup begann sie ihre Lehre. „Meine Chefin war sehr streng“, erinnert sich die Friseurmeisterin. Doch sie lernte damals alle für ihren Beruf wichtigen Grundlagen. Ihr persönliches Engagement kam dazu.

Die Herausforderung sei, so Lienkamp, jeden Kopf so zu gestalten, dass er zur Persönlichkeit passt und die Persönlichkeit unterstreicht. Dafür hat die 65-Jährige nicht nur ihre geschickten Hände eingesetzt, sondern sich auch mit dem Menschen, dessen Kopfform und seiner Haartracht beschäftigt.

Schnell konnte sie sich einen beachtlichen Kundenstamm aufbauen. Dann stellte sie sich die Frage, ob sie den Beruf ein Leben lang ausüben wollte. Wenn ja, so ihre Entscheidung, dann nur mit Meisterbrief. 1988 bestand sie die Meisterprüfung und im selben Jahr eröffnete sie in der Schleswiger Straße ihren eigenen Salon.

Die Geschäftseröffnung war für sie kein einfacher Schritt. Im Ort zwei Mitbewerber, sie alleinerziehend mit Kind, trotzdem konnte sich Brigitte Lienkamp behaupten. Fleiß, handwerkliches Können und eine gute Portion Engagement bildeten die Basis und ihr Bestreben, modisch immer gut informiert zu sein. Bei Lehrgängen und Schulungen vergrößerte sie ihr Wissen.

„Ich bin jeden Tag gerne in mein Geschäft gekommen, denn ich liebe meinen Beruf“, lautet ihr Resümee. Doch der Beruf, für Brigitte Lienkamp und andere junge Frauen vor Jahren noch erstrebenswert, habe sich verändert. „Immer weniger junge Leute wollen dieses traditionelle Handwerk erlernen“, stellt sie bedauernd fest. Auf dem Lande sei Nachwuchs schwer zu bekommen, meint sie, denn viele junge Menschen zöge es heute in die Städte. Dass die Entlohnung in diesem Beruf ein Problem darstellt, lässt die Friseurmeisterin so nicht gelten. „Wer in seinem Beruf eine gute Arbeit macht, verdient auch gutes Geld“, sagt sie. Haare wüchsen schließlich immer und Maschinen könnten nicht frisieren.

Nach 30 Jahren Selbstständigkeit übergibt Brigitte Lienkamp ihr Geschäft „Brigittes Haarstudio“ an ihre ehemalige Mitarbeiterin Manuela Niendorf.