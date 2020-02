Polizei sucht Zeugen : Schlägerei an Flensburger Speicherlinie: Mehrere Personen verletzt

Um den Tathergang rekonstruieren zu können, wird besonders nach einem Spaziergänger gesucht.

07. Februar 2020, 12:17 Uhr

Flensburg | Am 1. Februar ist es gegen 21 Uhr in der Speicherlinie zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurden dabei einige der Personen leicht verletzt.

Dabei soll ein bislang unbekannter Zeuge als Spaziergänger mit seinem Hund auf die Situation zugekommen sein und versucht haben, diese zu schlichten.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0461/4843705 beim Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg zu melden. Insbesondere der Spaziergänger mit dem Hund könnte womöglich wertvolle Hinweise zu den Ermittlungen geben.

