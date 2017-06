Harrislee : Schildkröte auf Partnersuche landet bei der Polizei

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

Harrislee | Eine Schildkröte vermutlich auf Partnersuche ist am Montagabend bei der Polizei gelandet. Ein junger Mann habe das Tier im Alt Frösleer Weg in Harrislee in der Nähe einer Straße gefunden und befürchtet, dass es überfahren werde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er brachte die griechische Landschildkröte auf ein Polizeirevier in Flensburg. Die Polizisten nannten das Tier Schildi.

Bei ihnen würden fast täglich Hunde und Katzen abgegeben, hieß es in der Mitteilung der Beamten, Schildkröten seien allerdings seltene Besucher. „Schildi wurde auf dem Revier erst einmal mit etwas Grünzeug und Wasser versorgt“, berichteten sie weiter. Da sich der Besitzer bis Dienstagmorgen nicht gemeldet hatte, wurde das 20 Zentimeter lange Exemplar ins Tierheim gebracht.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 10:48 Uhr