Steinbergkirche : Scheersberg-Oscar für Ajike Ovia

54 Kurzwerke standen bei den Ausscheidungen für den Jugend-Film-Preis auf dem Prüfstand.

26. November 2018, 16:33 Uhr

„Mit diesem Kurzfilm möchte ich meine Gefühle während meiner schlimmen Krankheitsphase zum Ausdruck bringen und andere Menschen zum Nachdenken anregen.“ Das sagt die 16-jährige Ajike Ovia aus Flensburg beim Scheersberger Treffen der schleswig-holsteinischen Jungfilmer.



Verfilmtes Tagebuch





Ajike hat in jüngster Vergangenheit bittere Erfahrungen mit einer Psychose machen müssen und trotzdem die Kraft aufgebracht, ihre Gedanken in einem Tagebuch aufzuschreiben. Als sie sich endlich von diesem „Blitzgewitter im Gehirn“ befreit fühlte, griff sie auf ihre Filmkamera zurück und kreierte eine fünfminütige Filmcollage mit eindrucksvollen Schnitten und Sequenzen.

Für ihre Kreation mit dem Titel „Psychotic Diary“ erntete sie von den Vor-Juroren hohe Anerkennung und die Nominierung zum diesjährigen Jugend-Film-Preis, dem im Volksmund genannten „Scheersberg-Oscar“, zugesprochen. Und diese Trophäe hat sie am Sonntagabend auch in Kiel gewonnen.

Im Malersaal des Jugendhofs flimmerten an drei Tagen alle 54 eingereichten Filme über die Leinwand. Projektleiter und Medienpädagoge Ingo Mertins (Jugendhof) ließ nach jeder Vorführung die jungen Macher zu Wort kommen. Es ging dabei nicht nur um die jeweilige künstlerische Qualität und den Stil der Beiträge, sondern auch um den Erfahrungsaustausch zwischen Newcomern und längst Versierten. Die Scheersberger Bildungsstätte agiert arbeitet eng mit dem Landesverband „Jugend und Film“ in Kiel zusammen.

Zu beobachten war, dass sich – wie Ajike Ovia – die Nachwuchsregisseure zunehmend mit ernsten Themen beschäftigen. So auch die mehrfache Preisträgerin Margareta Kosmol (19) aus Kronshagen, die mit ihrer Kurzdokumentation „Ach, mein Sinn“ die Trauerbewältigung von Fans und Angehörigen eines verstorbenen Opernsängers in Bildern erfasst. Zurückgeblieben sind von dem Künstler nur Tonaufnahmen von seinen Auftritten, Fotos und die Erinnerung an Unwiederbringliches.

Im Rampenlicht standen auf dem Scheersberg drei weitere für das Finale qualifizierte Kurzfilme: „Fremd“ von Melvin Jäpel (23), ein Autodidakt aus Bargteheide (Thema: Befreiung aus einer Gefangenschaft), „Drinnen wird nicht geraucht“ von Philipp Westerfeld aus Henstedt-Ulzburg (Thema: schwarzhumoriger Blick auf eine Ehe mit der Schauspielerin Barbara Schöne in der Hauptrolle) und „Abgetaucht“ von Moritz Boll aus Kiel, der bei der Endausscheidung die Nase vorn hatte.



Außergewöhnliches Schauspiel





In Dithmarschen hatte er beste Drehbedingungen gefunden, um die Geschichte eines Vaters zu erzählen, der mit seiner Tochter die Ferien in einem Wald verbringt. Nach und nach wird deutlich, dass der Vater ein Geheimnis für sich behält, das die Beziehung der beiden bedroht. Gelobt wurde das außergewöhnliche Schauspiel, die hervorragende Kameraarbeit und die bis ins feinste ausgearbeitete Ausstattung.