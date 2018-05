Rum-Regatta lockte Tausende nach Flensburg

von Antje Walther

13. Mai 2018, 16:46 Uhr

Bei schönstem Maiwetter erlebten Tausende Besucher in Flensburg die 39. Rum-Regatta des Museumshafens, die in diesem Jahr etwas an der Konkurrenz des parallel laufenden Hamburger Hafengeburtstages litt. Trotzdem startete am Sonnabend eine imposante Flotte von 99 Traditionsseglern aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen und Großbritannien zur „unernsten Geschwaderfahrt“, die bis Glücksburg-Schausende und zurück führte. An Land lockte traditionell der Gaffelmarkt mit vielen kulinarischen und kulturellen Angeboten. Seite 7,8