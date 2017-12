Campus Flensburg : „Rücksichtslos zugeparkt“

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

von Gunnar Dommasch

erstellt am 05.Dez.2017 | 07:05 Uhr

Es gibt Sieger und Verlierer. „Und ich gehöre zu den Verlierern!“, klagt Hartmut Behrens*, Master-Student an der Hochschule Flensburg. Er hat unangenehme Erfahrungen auf dem Campus-Gelände gemacht. Sieger an jenem Tag war die SG Flensburg-Handewitt, die vor vollem Haus ihr Bundesliga-Heimspiel gewann. Den 37-Jährigen interessierte das Handballspiel jedoch nur am Rande. Er sollte um 19 Uhr an einer Lerngruppe teilnehmen.

Das Problem: Hartmut Behrens ist auf einen Behinderten-Parkplatz angewiesen. Er leidet an einer chronischen Nervenkrankheit. Aufgrund seiner 80-prozentigen Behinderung mit dem Merkzeichen G hat er Anspruch auf eine Parkerleichterung für Menschen mit Einschränkungen. Als er die etwa 500 Meter vom Audimax entfernten, für diese Fälle vorgesehenen neun Stellplätze ansteuerte, sah der körperlich schwer beeinträchtigte Mann schon von weitem das Malheur. „Es herrschte das reine Chaos.“ Alle Parkplätze waren „rücksichtslos“ belegt; trotz Beschilderung war im reservierten Bereich kein einziger Platz mehr frei. „Eine Berechtigung, dort zu stehen, hatte niemand!“ Hartmut Behrens blieb nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu fahren. Mit Wut im Bauch. „Denn es gab Kommilitonen, die auf mich gewartet haben.“

Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Stichproben unserer Zeitung ergaben, dass auf den Behinderten-Parkplätzen auch bei normalem Uni- und Hochschulbetrieb immer wieder unberechtigte Fahrzeuge stehen.

Die Situation ist nicht neu. Wiederholt schon ist es zu Beschwerden gekommen, da Handball-Fans die Parkplätze vor dem Campusbad belegen. Auch dort werden entsprechende Hinweise schnöde ignoriert. „Warum nutzt man nicht viel mehr den angebotenen Shuttle-Dienst von der Exe, Wiking-Halle oder Fördepark?“, fragt der Student.

Die Hochschule bedaure den Vorfall sehr, heißt es auf Anfrage. „Es ist ärgerlich, wenn Studierende eine Veranstaltung auf dem Campus wegen eines Falschparkers verpassen“, räumt Pressesprecher Kristof Gatermann ein. Aber: Bei den Parkflächen auf dem Campus handele es sich nicht um öffentlichen Parkraum, für den die städtischen Behörden oder die Polizei zuständig seien. So seien die Hinweisschilder auf Behindertenparkplätze keine offiziellen Verkehrszeichen entsprechend der Straßenverkehrsordnung. „Wir sind für die Bewirtschaftung des Parkraums zuständig ist und halten selbstverständlich Parkflächen für Autofahrer mit Behinderungen bereit. Allerdings können wir aus Gründen des Hochschulbetriebs keine 24-stündige Parkraumüberwachung leisten.“ Gleichwohl kontrolliere man während der Dienstzeiten regelmäßig. „Erwischen wir Falschparker, informieren wir sie über ihr Fehlverhalten mittels eines Flugblattes.“ Wenn möglich, sogar durch persönliche Gespräche. „Damit“, folgert Gatermann, „haben wir das Problem eigentlich gut im Griff.“



*Name geändert